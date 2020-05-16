شفشاون .. إحداث منصة إلكترونية خاصة بشكايات العنف ضد النساء

هبة بريس – و م ع

أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بشفشاون عن إحداث منصة رقمية خاصة بها لتقلي شكايات العنف ضد النساء.

وأوضح بلاغ لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بشفشاون أن إحداث المنصة الرقمية يأتي في إطار الإجراءات المتخذة من أجل الوقاية من انتقال وانتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″.

وأضاف المصدر نفسه أن الولوج إلى المنصة الرقمية، التي يندرج إحداثها ضمن العناية التي توليها النيابة العامة بشفشاون لمكافحة العنف ضد النساء، يتم عبر الرابط http://www.pmp.ma:85/index.php?tr=264 .

وبعد تعبئة المعطيات والبيانات المطلوبة وإرسالها، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بمجرد التوصل بالشكاية وتسجيلها بالسجلات الرقمية الخاصة بهذه النيابة العامة، حيث تعتبر هذه المنصة الالكترونية كدعامة إضافية للوسائل البديلة التي سبق وضعها رهن إشارة عموم المتقاضين.