عندما رفضتا كلتي الطب بالرباط و البيضاء تقديم ”منصف السلاوي“ محاضراته بالمغرب

هبة بريس – الرباط

مازالت قصة نجاح الدكتور المغربي والخبير في علم الفيروسات ، منصف السلاوي، الذي عينه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ككبير مستشاري اللجنة العلمية المكلفة بإنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، تكشف العديد من تفاصيل قصة نجاح الرجل، التي لم تخل من بعض الممارسات المغربية المستفزة للكفاءات المغربية من أبناء هذا الوطن.

ومن بين هذه الممارسات ، هو ما كشفه صديق الدكتور منصف السلاوي، الذي يشتغل طبيباً مقيم في بروكسيل، عن رفض كلية الطب بكل من الرباط والدار البيضاء، السماح للسلاوي بإلقاء محاضرات علمية بمدرجاتها دون تقديم أي جواب يذكر.

وقال الدكتور كمال المسعودي، في تدوينة نشرها على حسابها بموقع التواصل الإجتماعي ”فايسبوك” وعنوانها بـ “على مسؤوليتي”: “في أكتوبر 1986 التحقت بجامعة بروكسيل لأتم دراستي في البيولوجيا الجزئية Biologie moléculaire وكانت كل الأشغال التطبيقية تقام بمركز لمختبرات البيولوجيا الجزئية الموجود على بعد حوالي 25 km خارج مدينة بروكسيل“.

وأضاف :”كنت اجد صعوبة في التنقل خصوصا في المساء وقت العودة. وفي اليوم الثالث عند خروجي من المختبر بمعية بعض الزملاء منهم صديقي الدكتور محمد الشكري الاستاذ بكلية الطب بفاس حاليا… وجدنا شابا في الثلاثينات من عمره آنذاك ينتظرنا عند الباب، اقترح علينا ان يوصلنا على متن سيارته للحي الجامعي ومنذ ذللك اليوم كان يتكلف بإيصالها إلى الحي الجامعي الموجود ببلدية Ixelles“.

واسترسل بالقول :”بعد تعرفنا أخرينا أن إسمه منصف السلاوي وأنه أنهى أطروحته في البيولوجيا الجزئية، تخصص المناعة وكان يقدم لنا النصائح والتشجيعات ..حيث كنا نحن في بداية مسارنا لتحضير الدكتوراه…وكان ذي حماس كبير….وتعززت علاقتنا عندما علمنا أنه كذلك مناضل أوطمي ومنشغل بحال الوطن“.

وزاد سارداً على أنه يتذكر جيداً :”لما حكى لنا ما حدث له حين عاد للمغرب حاملاً دكتوراته وهو متحمس لخدمته فتوجه نحو كلية الطب بالرباط ليقترح عليهم أنه يقدم محاضرة في اختصاصه بشكل تطوعي…وفي البداية استحسنت المسؤولة على الشعبة الفكرة فحددت له تاريخ المحاضرة…غير أن يوما بعدها سيخبر منصف أنه المحاضرة ألغيت بدون أي تقديم أي مبرر…“.

وتابع مشيراً إلى أن منصف السلاوي كرر نفس العرض على كلية الطب بالبيضاء وكان الصمت المطبق هو الجواب“

وختم ذات المتحدث بالقول :” هذه الحادثة أردت أن أرويها اليوم لأني أتذكر الحسرة والأسف الذين كان عليه وأتذكره أن يكرر..لا أريد منهم المال ولا أي شيء أريد فقط أن أفيد بلدي والبيولوجيا الجزئية علم حديث ومهم للصحة العمومية ويمكنني أن أقدم الكثير…..سنوات بعدها ركن منصف السلاوي للعمل في المهجر بعدما تبخرت كل احلام العودة كما تبخرت عند العديد من الذين تتبعوا مسارا مشابها“.

هذا ويشار الى أن منصف السلاوي شغل منذ 2017 منصب عضو في شركة “ميديكسي” Medicxi، العاملة في الاستثمار الدولي فيقطاع علوم الحياة، إضافة لكونه عضوا مستقلا في مجلس إدارة “موديرنا” Moderna منذ 2017، وهي شركة للأبحاث الطبية المتخصصةفي الحمض النووي الرايبوزي.

و حصل السلاوي، على درجة الدكتوراه في تخصص البيولوجيا الجزيئية والمناعة من جامعة ليبر دو بروكسل ببلجيكا، وأكمل دراسات ما بعدالدكتوراه في كلية الطب بجامعة هارفارد وكلية الطب بجامعة تافتس قرب بوسطن، كما سبق له أن شغل منصب أستاذ علم المناعة في جامعةمونس ببلجيكا، حسب سيرته الذاتية المنشورة بموقع جامعة حمد بن خليفة القطرية، التي يشغل فيها منصب عضو استشاري.

وحسب المصدر ذاته، فقد شغل السلاوي منصب رئيس قسم اللقاحات في شركة (GlaxoSmithKline PLC (GSK، وكان مسؤولاً عنأعمال اللقاحات العالمية فيها، كما أنه عمل رئيسا للبحوث الصيدلانية والتطوير لمدة ثماني سنوات، كما صمم السلاوي خلال عمله بهذهالشركة خط أنابيب قوي للقاحات، ومن بينها لقاح Rotarix لمنع التهاب المعدة والأمعاء عند الأطفال.