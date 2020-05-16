بنك المغرب: ارتفاع سعر صرف الدرهم مقابل الأورو

منذ 41 دقيقة
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و م ع

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بـ0,23 في المائة مقابل الأورو، وبـ0,89 في المائة مقابل الدولار، وذلك خلال الفترة ما بين 7 و13 ماي الجاري.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرة حول مؤشراته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي مناقصة في سوق الصرف، مضيفا أن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ، إلى غاية 8 ماي الجاري، 278,6 مليار درهم، بارتفاع نسبته 0,6 في المائة من أسبوع إلى آخر، وبـ19,9 في المائة على أساس سنوي.

وأشار بنك المغرب إلى أنه ضخ، خلال نفس الأسبوع، ما مجموعه 24,3 مليار درهم، على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، بناء على طلب عروض، و49,9 مليار درهم على شكل معاملات لإعادة الشراء، و14 مليار درهم مخصصة في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، ومبلغ 2,8 مليار درهم مقدمة في شكل مبادلة للصرف، ليصل إجمالي التدخلات إلى 91 مليار درهم.

وأبرزت المذكرة أن المعدل البنكي، خلال هذه الفترة، استقر عند 2 في المائة في المتوسط، فيما سجل الحجم اليومي للمبادلات 4 مليار درهم، مشيرة إلى أن البنك المركزي ضخ مبلغ 27 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، خلال طلب العروض ليوم 13 ماي (تاريخ الاستحقاق 14 ماي).

وبخصوص نشاط البورصة، أوضح المصدر ذاته أن مؤشر “مازي” سجل ارتفاعا بنسبة 3,8 في المائة، لينخفض بذلك أداؤه منذ بداية السنة إلى 24 في المائة، موضحا أن هذا التطور الأسبوعي في المؤشر المرجعي يعكس، أساسا، الانخفاض المسجل في المؤشرات القطاعية لـ”البنوك” بـ7 في المائة، و”البناء ومواد البناء” بـ5,6 في المائة و”الاتصالات” بـ3,4 في المائة.

وفي المقابل سجلت مؤشرات قطاعي “العقار” و”المشروبات” ارتفاعا بنسبة 4,8 في المائة و3,7 في المائة على التوالي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات استقر في 426,8 مليون درهم مقابل 712,7 مليون درهم خلال الأسبوع المنصرم، فيما بلغ الحجم اليومي المتوسط في السوق المركزية للأسهم 84 مليون درهم بعد 177,4 مليون درهم.

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