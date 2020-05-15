إلتحقا حديثا بصفوف القوات المُساعدة.. تفاصيل تعريض نائب وكيل الملك لاعتداء من طرف “مخازنية” بطنجة

منذ 6 ساعات
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هبة بريس – مكتب طنجة

عمّت حالة من الاستنفار القصوى، زوال اليوم الجمعة 15 ماي الجاري، بحي بنكيران بمدينة طنجة ،بعد إقدام عنصرين من القوات المساعدة على توقيف نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ، واقتياده لسيارة الخدمة.

الواقعة وحسب المعطيات المتوفرة ، بدأت بعدما أقدم عنصرا القوات المساعدة على توقيف نائب وكيل الملك الذي كان يهمّ باجتياز حاجز حديدي وضعته السلطات المحلية بحي بنكيران منذ فرض حالة الحجر الصحي ، وقاما بمنعه من الوصول الى منزله الكائن بذات الحي، حيث تم اقتياده إلى سيارة الخدمة بطريقة لاتليق بممثل النيابة العامة،قبل أن يصدما بعد ادلائه بمايثبت صفته.

إلى ذلك ، تضيف مصادر موثوقة أن القضية في طريقها الى الصلح، حيث تجري مساعي حثيثة من أجل تراجع النائب عن متابعته لعنصري القوات المساعدة الذين التحقا حديثا بصفوف هذا الجهاز بتهمة السب والشتم والتعنيف، فيما نفت المصادر ذاتها خبر اعتقالهما ووضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية، مضيفة أن الملف يوجد لدى مصالح الدائرة الأمنية العاشرة في انتظار انجاز محضر الصلح وعدم المتابعة.

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‫11 تعليقات

  2. لاتليق بممثل النيابة العامة،

  3. يجب ان يتابعا.لانه لو كان من يا أيها الناس مشات على عينيه عجاجة.انه المغرب بلد واش معرفتنيش شكون انا. اما الكثير من القياد والبوليس والمخازنية فيعتبرون انفسهم هم القانون وفوق السلطة ومعاملاتهم دائما تكون بسوء أدب الا مع ………

  4. تعرض لتهمة السب والشتم والتعنيف كباقي المواطنين اللذي نفت السلطات الافعال المنسوبة لرجال الامن رغم وجود ادلة كثيرة جدا دون حساب. الكذاب ينعله الله في الدنيا والاخرة.

  5. وعندما يظلم شخص في منزله بقعر مرآبه من طرف الشرطة واقتياده إلى الدائرة الأمنية لأن جوابه عن وجوده داخل مرآبه ليلا لم يستسغى لهم لخرقم القانون وهم حماته. من سيأخذ له حقه من هؤلاء المستبدين.

  6. مزيان باش يعرف كيفاش كيتعاملو رجال الامن مع المواطينين من البوليس ولدارك والمخزنياء والقياد وزيد وزيد باش الى وصلو شي واحد متاهم يبحت فيه مزياااااان وا راه المواطينين العديين كيوقع ليهوم داكشي ياوميين

  7. من البداية كان عليه الإدلاء بصفته وبسبب مروره ولا أظن أنه قام بذلك . ولكن احنا عندنا المسؤولين تاواجهو التدخل بكلام “حيد بلاك “وانت خصك تعرفو بدون تعريف منه. الكبرياء.

  8. فين كاين المشكل ياكل تسرفيق بحال المواطنين

  9. بغا اسلك حبسوه عادي مايكونش السب او الاعتداء
    هو خارج الخدمة راه مواطن بحالو بحال كل الناس…
    خص غير طرق التواصل تكون في المستوى

  10. بصراحة هاد القوات المساعدة داسرين بزااف او كيخرجو كلام سفاه او خاصهوم اتعاقبو باش اتعلمو احترام واش هوما مولفين كيجريو من مورا الكرارص اش جابهوم البراجات

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