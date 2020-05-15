إلتحقا حديثا بصفوف القوات المُساعدة.. تفاصيل تعريض نائب وكيل الملك لاعتداء من طرف “مخازنية” بطنجة

هبة بريس – مكتب طنجة

عمّت حالة من الاستنفار القصوى، زوال اليوم الجمعة 15 ماي الجاري، بحي بنكيران بمدينة طنجة ،بعد إقدام عنصرين من القوات المساعدة على توقيف نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ، واقتياده لسيارة الخدمة.

الواقعة وحسب المعطيات المتوفرة ، بدأت بعدما أقدم عنصرا القوات المساعدة على توقيف نائب وكيل الملك الذي كان يهمّ باجتياز حاجز حديدي وضعته السلطات المحلية بحي بنكيران منذ فرض حالة الحجر الصحي ، وقاما بمنعه من الوصول الى منزله الكائن بذات الحي، حيث تم اقتياده إلى سيارة الخدمة بطريقة لاتليق بممثل النيابة العامة،قبل أن يصدما بعد ادلائه بمايثبت صفته.

إلى ذلك ، تضيف مصادر موثوقة أن القضية في طريقها الى الصلح، حيث تجري مساعي حثيثة من أجل تراجع النائب عن متابعته لعنصري القوات المساعدة الذين التحقا حديثا بصفوف هذا الجهاز بتهمة السب والشتم والتعنيف، فيما نفت المصادر ذاتها خبر اعتقالهما ووضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية، مضيفة أن الملف يوجد لدى مصالح الدائرة الأمنية العاشرة في انتظار انجاز محضر الصلح وعدم المتابعة.