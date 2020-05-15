الإعلان عن إقليم بني ملال خالٍ من وباء كورونا بعد خنيفرة

هبة بريس ـ بني ملال

أعلنت المديرية الجهوية للصحة بجهة بني ملال-خينفرة أن إقليم بني ملال أصبح ، إلى حدود الساعة الرابعة من مساء اليوم الجمعة، خاليا من أية إصابة بفيروس كورونا ، وذلك بعد تماثل آخر حالة كانت تتلقى العلاج به للشفاء التام خلال 24 ساعة الأخيرة.

وبذلك ينضاف إقليم بني ملال ، الذي لم تسجل به أية إصابة بفيروس كورونا المستجد لليوم الخامس على التوالي، إلى إقليم خنيفرة الذي يخلو بدوره من أية حالة إصابة.

وأوضحت المديرية الجهوية للصحة، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه لم يتم تسجيل أية حالة إصابة جديدة بالجهة خلال 24 ساعة الماضية ليستقر العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في 99 حالة، وذلك لليوم الخامس على التوالي ، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بالجهة 62 ، بينما بقي عدد الوفيات محصورا في سبع حالات.