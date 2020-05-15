سلطات البيضاء تعيد تنظيم فضاءات التسوق و تضع دوريات ثابتة في مداخلها

هبة بريس – الدار البيضاء

في تحرك ملحوظ تروم من خلاله سلطات الدار البيضاء إعادة ضبط الأمور بعد الانفلاتات الأخيرة التي سجلت من طرف مواطنين خرقوا حالة الحظر الصحي المفروض، بادرت السلطات لإعادة تنظيم عدد من الأسواق الشعبية و فضاءات التسوق المحلية.

و قامت السلطات بالبيضاء بوضع حواجز حديدة في مداخل عدد من فضاءات التسوق خاصة بالأحياء الشعبية لضبط كل الوافدين عليها ، مع وضع دوريات مراقبة ثابتة للتأكد من مدى توفر زوار هاته الفضاءات على تراخيص الخروج.

و بالإضافة لذلك، انتشرت دوريات متنقلة من عناصر القوات المساعدة و أعوان السلطة بهاته الفضاءات قصد تنظيم عملية التسوق داخل هاته الفضاءات مما ساهم نسبيا في عودة الانضباط و النظام و قل الاكتظاظ و الازدحام الذي شهدته قبل أيام.