مستشارو البام بمجلس مقاطعة اكدال الرياض يفضحون دوافع تنظيم مهرجان إفتراضي

هبة بريس : الرباط

انبرى مستشارو حزب الأصالة والمعاصرة للتعبير عن رفضهم تنظيم مجلس مقاطعة أكدال – الرياض لمهرجان افتراضي، لا التوقيت أو الظرفية التي تمر منها بلادنا تسمح بتنظيمه. وعبر فريق مستشاري البام المصطف في المعارضة عن استغرابه الشديد اصرار مكتب مجلس المقاطعة تنظيم لمهرجان افتراضي في هاته الظروف دون تشاور ولا حتى إخبار لمستشاري المجلس في تغييب تام للمقاربة التشاركية التي نص عليها دستور البلاد وفرضها على جميع الهيئات.

وتسائل ممثلو البام بمجلس مقاطعة اكدال – الرياض، نظير عدد من الأصوات المعارضة لهذا الخطوة الغير مفهومة لرئيس المقاطعة عن الجدوى من تنظيم مهرجان افتراضي على وسائل التواصل الاجتماعي في هاته الظروف. كما تساءلوا عن سبب إصرار مكتب مجلس المقاطعة على تبذير المال العام في وقت تحتاج فيها بلادنا لتظافر جهود جميع المؤسسات من أجل مواجهة جائحة كوڤيد وتحويل كل الايرادات المخصصة للأنشطة غير الرئيسية للقطاع الصحي بتراب المقاطعة أو الاحتفاظ بها لصرفها عند تنزيل تدابير رفع الحجر الصحي فيما ينفع المواطنين والمواطنات ويحافظ على صحتهم. بالموازاة مع ذلك، كان لرئيسة مجلس مقاطعة اكدال – الرياض يتمثل في تفويت الصفقة لشركة لا علم للمعارضة وحتى بعض فرق الأغلبية المعايير التي اعتُمِدت في اختيارها، لتنظيم مهرجان لا يشمل فنانين ولا كتابا وشعراء يمكن أن ينقذهم على الأقل من أزمة قد يمرون بها. والأنكى من ذلك، يفيد بلاغ ضادر عن فريق معارضة البام بمجلس مقاطعة اكدال- الرياض أن المهرجان إيديولوجي وتساهم فيه جمعيات مقربة من الحزب الحاكم لتمرر خطابات وثقافة معينة للأطفال وساكنة المدينة.

وبناء عليه، أصدر المستشارون الباميون عن مقاطعة أكدال – الرياض بيانا موجه للرأي العام المحلي والوطني، استعرضوا في مضمونه اسباب رفضهم تنظيم هد المهرجان، إذ عبروا عن رفضهم سياسة الإقصاء التي تنهجها السيدة الرئيسة والمتمثلة في عدم إشراك المعارضة حتى للتشاور. كما استغرابوا من فائدة وجدوى تنظيم المهرجان الافتراضي في هاته الأوقات الصعبة وإعلانهم مقاطعته، خاصة أنه لن يستفيد منه فنانون ولا أدباء.

من جانب آخر، طالب مستشارو البام رئيسة المقاطعة بالكشف عن المبلغ المرصود لهذا المهرجان الافتراضي والمعايير المعتمدة لاختيار الشركة، خاصة أن معايير تنظيم مهرجان افتراضي تختلف عن العادي.

كما جددوا مطلب إلغاء المهرجان والصفقة مع الشركة المختصة وتحويل المبلغ المرصود لأمور ستعود على ساكنة أكدال-الرياض بالخير خلال هاته الفترة الصعبة التي يمرون بها.

هذا ووجه مستشارو البام بمجلس مقاطعة أكدال – الرياض تنبيها لفرق الأغلبية عن هاته السلوكات المشينة وغير المسؤولة في وقت تتجند فيه كل المؤسسات لمواجهة الجائحة يضر بصورة السياسة والأحزاب أولا وقبل كل شيء.