طنجة.. إصابة تسعة أشخاص في اصطدام حافلة لنقل المستخدمين وسيارة خفيفة

هبة بريس – مكتب طنجة

شهدت الطريق المؤدية الى منطقة المنار بمدينة طنجة ، بعد منتصف ليلة الخميس 14 ماي،. حادثة سير خطيرة أسفرت عن إصابة تسعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، فان اصطداما قويا وقع بين سيارة خفيفة من نوع “كليو” وعربة لنقل المستخدمين، نتج عنه اصابة تسعة أشخاص، نقلوا على وجه السرعة الى قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة لتلقي الاسعافات الضرورية.

وهرعت السلطات المختصة الى مكان وقوع الحادثة حيث تم فتح تحقيق لتحديد ظروفها وملابساتها.