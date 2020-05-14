العثماني: “بلادنا لا زالت مرفوعة الرأس بفضل ما حققناه جميعا”

منذ ساعتين
1

هبة بريس – الرباط

تحدث رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال الاجتماع الاسبوعي للحكومة، عن “طبيعة الظروف التي تمر منها بلادنا، وما تعرفه من تحديات كبيرة على عدة أصعدة، والتي نواجهها بعزم وإرادة، وكلنا أمل في أن بلادنا ستنتصر في المعركة ضد هذا الوباء وتداعياته. يقول العثماني

وفي هذا الصدد، عبر رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية لاشغال المجلس المنعقد عن بعد، عن “اعتزازه بكون بلادنا لا زالت مرفوعة الرأس بفضل ما حققناه جميعا، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره وتوجيهاته الحكيمة، وكذا بفضل التلاحم القوي للمواطنات والمواطنين في مواجهة هذه الجائحة وآثارها”.

وبهذه المناسبة، جدد العثماني التحية للأطر والمهنيين في جميع القطاعات والتخصصات، والتنويه بالمجهودات الكبيرة التي يبذلونها، كل في مجاله وفي إطار مسؤولياته، دون أن ينسينا هذا الأمر توجيه التحية والتنويه بالمواطنات والمواطنين، الذين أبانوا في عمومهم عن مستوى عال من الوعي والانخراط والصبر، الذي يضرب به المثل.

كما أخبر رئيس الحكومه، أعضاء الحكومة، بالاجتماع المشترك لمجلسي النواب والمستشارين المزمع عقده يوم الإثنين 18 مايو الجاري، والذي يأتي بناء على طلب تقدم به رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل 68 من الدستور، وهو الطلب الذي تجاوب معه مجلسا البرلمان مشكورين، وحددا موعد انعقاد الجلسة المشتركة وجدول أعمالها، مشيرا الى أن هذا الاجتماع مناسبة للحكومة لتتواصل مع نواب الأمة ومستشاريها، ومن خلالهم مع كافة المواطنات والمواطنين، بخصوص تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي2020. وفق قوله

مقالات ذات صلة

Photo of الحكومة تُصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بالمؤسسات الجامعية

الحكومة تُصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بالمؤسسات الجامعية

منذ 3 دقائق
Photo of الرباح : النشاط المنجمي تأثر بأزمة كوفيد١٩ باستثناء قطاع الفوسفاط“

الرباح : النشاط المنجمي تأثر بأزمة كوفيد١٩ باستثناء قطاع…

منذ 43 دقيقة
Photo of التوزيع الجغرافي للحالات الـ95 الجديدة المصابة بكورونا

التوزيع الجغرافي للحالات الـ95 الجديدة المصابة بكورونا

منذ 59 دقيقة
Photo of إيطاليا تجري فحوصا للدم لتحديد مدى انتشار فيروس كورونا

إيطاليا تجري فحوصا للدم لتحديد مدى انتشار فيروس كورونا

منذ ساعة واحدة
Photo of بني ملال: تشكيل لجنة لتتبع شكايات وتظلمات المواطنين في مجال التعمير

بني ملال: تشكيل لجنة لتتبع شكايات وتظلمات المواطنين في…

منذ ساعة واحدة
Photo of توقيف17 شخص بالبيضاء تورطوا في السياقة بطريقة استعراضية

توقيف17 شخص بالبيضاء تورطوا في السياقة بطريقة استعراضية

منذ ساعة واحدة
Photo of كندا تسجل 128 وفاة جديدة بفيروس كورونا

كندا تسجل 128 وفاة جديدة بفيروس كورونا

منذ ساعتين
Photo of جهة “بني ملال-خنيفرة”.. استقرار في الإصابات وتسجيل سبع حالات شفاء جديدة

جهة “بني ملال-خنيفرة”.. استقرار في الإصابات وتسجيل سبع حالات…

منذ ساعتين
Photo of رجل أعمال أمريكي يوفر طائرة خاصة لنقل 26 إسرائيلي من المغرب

رجل أعمال أمريكي يوفر طائرة خاصة لنقل 26 إسرائيلي…

منذ ساعتين
Photo of الأمن الخاص بالمغرب .. رئيسة الجمعية تناشد من أجل حماية القطاع من جائحة كورونا

الأمن الخاص بالمغرب .. رئيسة الجمعية تناشد من أجل…

منذ 3 ساعات

تعليق واحد

  1. الله يهديكم علينا، صبر صبر، التضامن و الدعم للدرويش فين مشا؟ المواطنة تجاه لبلاد تجلت في المواطنين، اوا ونتوما و نوام الامة فين روح المواطنة، المساعدات ماشفنا والو غي سمعنا. الحكومة بلي فيها لا تشرف المسكين المغربي ابدا. الله الوطن الملك،

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق