محرز : المغاربة انزعجوا من تتويجنا لأنهم لا يحبوننا

هبة سبور

تصريح مثير للجدل خرج به الدولي الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي عن علاقة الجماهير المغربية مع نظيرتها الجزائرية، بعد تتويج المنتخب الجزائري بلقب كأس أمم أفريقيا الأخيرة التي أقيمت بمصر.

وأوضح محرز الذي كان يتحدث عبر تقنية البث المباشر بموقع التواصل الإجتماعي “انستغرام” قائلا :”أنا جد فخور بما حققناه في المنتخب الجزائري، أعرف جيدا أننا حين نلعب هناك من يكون ضدنا، باستثناء الجزائرين بإن البقية ضدنا، مثل المغاربة فهم ضدنا وقد أنزعجوا من تتويجنا، لأنهم لا يحبوننا، يعتقدون أننا مزعجون ونتحدث كثيرا”.

ويأتي تصريح رياض محرز مجانبا للصواب، بعدما ساند الشعب المغربي المنتخب الجزائري في نهائي كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت بمصر أمام المنتخب السينغالي، حيث غصت المقاهي المغربية بالجماهير التي صدحت حناجرها لمساندة منتخب محاربي الصحراء.