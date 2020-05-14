محرز : المغاربة انزعجوا من تتويجنا لأنهم لا يحبوننا

منذ 3 ساعات
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هبة سبور

تصريح مثير للجدل خرج به الدولي الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي عن علاقة الجماهير المغربية مع نظيرتها الجزائرية، بعد تتويج المنتخب الجزائري بلقب كأس أمم أفريقيا الأخيرة التي أقيمت بمصر.

وأوضح محرز الذي كان يتحدث عبر تقنية البث المباشر بموقع التواصل الإجتماعي “انستغرام” قائلا :”أنا جد فخور بما حققناه في المنتخب الجزائري، أعرف جيدا أننا حين نلعب هناك من يكون ضدنا، باستثناء الجزائرين بإن البقية ضدنا، مثل المغاربة فهم ضدنا وقد أنزعجوا من تتويجنا، لأنهم لا يحبوننا، يعتقدون أننا مزعجون ونتحدث كثيرا”.

ويأتي تصريح رياض محرز مجانبا للصواب، بعدما ساند الشعب المغربي المنتخب الجزائري في نهائي كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت بمصر أمام المنتخب السينغالي، حيث غصت المقاهي المغربية بالجماهير التي صدحت حناجرها لمساندة منتخب محاربي الصحراء.

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‫8 تعليقات

  1. لا بتاتا ، حشوما عليك ، أول بلد تيشجع الجزائر هو المغرب،

  2. كان الاولى تشجعو المنتخب السينيغالي لانهم بكل بساطة رجال ديال بصح و موقفهم ثابت تجاه قضيتنا الوطنية. تحية لكل مسلم غيور على الأمة

  3. لن نكترث لمن يريد أشعال فتنة بين جارتين شقيقتين أما بي نسبة لمحرز المسكين يعاني إظطرابات نفسية بسبب خيانة زوجية التي يتعرض لها بي ستمرار أن أتبرأ منه كمسلم شوه صورة مسلمين أقوياء الذين يعزون إسلام كيف لي أن أتابع شخص وهو لم يقدر حتى على سيطرة على علاقته بي زوجته ماذا تنتظر منه سوى إنسان مريض نفسي

  4. بسم الله الرحمن الرحيم،
    من الذي لا يحب الآخر هل نحن أم أنتم، بحيث أن أبائنا وأجدادنا أووكم وساعدوكم من أجل التحرر الا أنكم رددتوا الجميل
    بمعادتنا حول صحرائنا وتريدون خلق كيان من اجل المزيد من تفرقة الأمة كما هو الشأن في الشرق الأوسط وكما تجدر الاشارة اليه من الذي طرد المغاربة يوم عيد الأضحى هل نحن أم أنتم. يجب علينا جميعا تخطي هذه المرحلة السوداء في علاقتنا وفتح أبواب الخير فيما بيننا وأن نكون يقيظين كي لا توقع الامارات بيننا الفتنة كما هو الشأن في ليبيا

  5. حشومة عليه و الله يهديه و صافي

  6. لا اظنه يقول هذا او انهم اخطؤوا الترجمة لزرع الفتنة بين الشعوب. اما ان كان فعلا قالها فانا اظنه مغرورا و محمد صلاح احسن منه بالف درجة لانه ذو اخلاق عالية و مشوار كروي افضل بكثير منه.

  7. وسير ا شماتة قابل غير مراتك ، المغرب بزاف عليك

  8. يقول شمالي إبن الشمال المحب والمتيم ببلده المغرب حتى النخاع:

    على ما يبدو وعلى حساب تدوينة محرز يتضح بأن الجزائريين لهم عقد كثيرا من جهة المغاربة لان عبر التاريخ الكرة المغربية رفيعة وذات مستوى عال على الكرة الجزائرية وحتى الكأس الأخيرة ربحت بالحظ كما أن المغرب خرج من التصفية بضربة حظ كذلك والفاهم يفهم.

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