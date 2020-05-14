افتتاح مركز جديد لمواجهة فيروس ” كوفيد 19 ” بمعدات حديثة بتنغير

هبة بريس – تنغير

تعزز العرض الطبي بمدينة تنغير بافتتاح مركز جديد يستقبل مرضى” كوفيد 19 ” في إطار التدابير والإجراءات الاستعجالية التي تقوم بها السلطات الإقليمية والصحية للحد من تداعيات هذه الجائحة. وأشرف على انطلاق هذا المركز الصحي الجديد، ” حسن الزيتوني ” عامل الإقليم والوفد المرافق له المكون من أطر طبية عسكرية ومدنية.

عملية تأهيل المركز الصحي الجديد تم انجازه في ظرف وجيز مع تجهيزه بمعدات حديثة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف مالي يقدر ب 1,6 مليون درهم.

المركز الجديد الذي يمتد على مساحة تقدر ب 1482 متر مربع، تبلغ طاقته الاستيعابية 33 سريرا، تنضاف بذلك إلى 45 سريرا بمستشفى القرب بقلعة مكونة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي حوالي 80 سريرا مجهزا بإقليم تنغير، والمخصصة للتكفل بمرضى كوفيد 19 والمحتملين اصابتهم وكذا علاجهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الحالة الوبائية بإقليم تنغير مستقرة حيث سجلت حالة واحدة فقط بعد إعلان شفاء تسع حالات، فيما فاق عدد التحاليل المخبرية 500 حالة تم استبعادها.