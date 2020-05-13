تيفلت.. شرطي يشهر سلاحه لإيقاف شخص هدد رجال الامن

هبة بريس ـ الرباط

اضطر عميد شرطة يعمل بالمفوضية الجهوية للأمن بتيفلت، زوال اليوم الأربعاء ، لإشهار سلاحه الوظيفي دون استعماله، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالعنف ضد الأصول وتعريض عناصر الشرطة لتهديد وجدي وخطير باستعمال أداة راضة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الدائرة الثانية للشرطة بتيفلت كانت قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيه الذي يشكل موضوع شكاية بالعنف ضد الأصول، قبل أن يعمد إلى تهديد عناصر الشرطة باستعمال عصى أثناء محاولته الفرار عبر سطح منزله بحي الرشاد، وهو الأمر الذي اضطر عميد الشرطة لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل مكن من دفع الخطر الناتج عن هذا الاعتداء وتوقيف المشتبه فيه.

وأشار المصدر ذاته الى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، فيما تم نقل موظف الشرطة للمستشفى لتلقي العلاج تعد تعرضه لتوعك بالكاحل أثناء هذا التدخل الأمني.