منظمة الصحة العالمية تحذر: فيروس كورونا “قد لا ينتهي أبدًا”

هبة بريس ـ وكالات

قال الدكتور مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي عقده في جنيف، الأربعاء، إن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، “قد لا ينتهي أبداً”، و”قد ينضم إلى مزيج الفيروسات التي تقتل الناس في جميع أنحاء العالم كل عام”، بحسب وصفه.

وأضاف ريان، “قد يصبح هذا الفيروس مجرد فيروس متوطن آخر في مجتمعاتنا، وقد لا يختفي هذا الفيروس أبدًا. فيروس نقص المناعة المكتسبة HIV (المسبب لمرض الإيدز) لم يختف”، “أنا لا أقارن بين المرضين، ولكن أعتقد أنه من المهم أن نكون واقعيين. لا أعتقد أن أي شخص يمكنه التنبؤ بموعد انتهاء أو اختفاء هذا المرض”.

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وأوضح المسؤول الرفيع بمنظمة الصحة العالمية، أنه مع اللقاح “قد يكون لدينا فرصة للتخلص من هذا الفيروس، ولكن يجب أن يكون اللقاح متاحًا، ويجب أن يكون فعالًا للغاية، ويجب أن يكون متاحًا للجميع”، حسبما قال ريان.