جدل إثر تصريحات القنصل المغربي بوهران يصف فيها الجزائر بالبلد “العدو”

وقال القنصل المغربي، خلال لقائه مجموعة من الرعايا المغاربة العاملين في الجزائر، الذين تجمعوا أمام مقر القنصلية للمطالبة بإعادتهم إلى بلادهم، ومطالبته لهم بعدم التجمع بسبب منع السلطات الجزائرية التجمعات على خلفية أزمة كورونا: “نحن في بلد عدو”، و”أنتم تعرفون ما هو موجود”، في إشارة منه إلى المشكلات السياسية والحدود المغلقة بين البلدين منذ عام 1995.

وسارعت عدد من الصحف الجزائرية المحسوبة على النظام العسكري بالجارة الشرقية الى “الركوب” على الموجة، باثارة عواطف الرأي العام الجزائري ومحاولة التاثير على قرار الخارجية الجزائرية، حيث دعت الى “طرد” القنصل المغربي.