جدل إثر تصريحات القنصل المغربي بوهران يصف فيها الجزائر بالبلد “العدو”
هبة بريس – اس. بويعقوبي
أثار تصريح قنصل المملكة المغربية في وهران ” أحرضان بوطاهر” ، الذي وصف فيه الجزائر ب “البلد العدو”، موجة من ردود الفعل المتباينة بالجارة الشرقية، حيث يتوقع أن يبادر النظام العسكري الجزائري الى التأثير على وزارة الخارجية باتخاذ موقف من تصريحات الدبلوماسي المغربي واستدعاء سفير المملكة لديها.
وقال القنصل المغربي، خلال لقائه مجموعة من الرعايا المغاربة العاملين في الجزائر، الذين تجمعوا أمام مقر القنصلية للمطالبة بإعادتهم إلى بلادهم، ومطالبته لهم بعدم التجمع بسبب منع السلطات الجزائرية التجمعات على خلفية أزمة كورونا: “نحن في بلد عدو”، و”أنتم تعرفون ما هو موجود”، في إشارة منه إلى المشكلات السياسية والحدود المغلقة بين البلدين منذ عام 1995.
وسارعت عدد من الصحف الجزائرية المحسوبة على النظام العسكري بالجارة الشرقية الى “الركوب” على الموجة، باثارة عواطف الرأي العام الجزائري ومحاولة التاثير على قرار الخارجية الجزائرية، حيث دعت الى “طرد” القنصل المغربي.
4 تعليقات
أين درس الديبلوماسية هذا السفير ؟
من وكيف يتم اختيار هؤلاء السفراء؟
السفير اعطي النظام الجزائري فرصة ذهبية لم يكن يحلم بها أبدا.
خاصة ونحن مستهدفون في الاونة الاخيرة من الامارات و السعودية .انها مرحلة دقيقة يجب التعامل معها بحكمة.
لا علاقة لہ بالدبلوماسية
اوا راه قال الصح. واش بغيتوه يكذب. اوا البلاد لي كتجريليك غي فخلا دارك ماشي عديان. راه بلادنا لي مابغياش تاخد موقف نهائي فهاد الشي. الناس راه ماكيحملوش بلادنا، نتخلاو على الصحرا و لا حتى على قرطخنا غادي يواصلو العداء. انا كايبالي كاين ملفات في الجزائر كتار من الصحراء خاصهم يتخدمو. حيت دوك الناس مامزيانش تبقا معاهم فالدفاع. خاص شوية دالهجوم و استغلال الضعف.
الرجل لم يكذب. وعلى السلطات الجزائرية تقبل الامر الواقع.لم يكن سوى شرح لتصريح وزيرالخارجية الجزائري حين زل لسانه بانهم عصا في الرويضة للمغرب.