يهم الأجراء .. صرف التعويضات الجزافية بدءا من 14 ماي

منذ 10 دقائق
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هبة بريس – الرباط

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه سيتم، ابتداء من 14 ماي الجاري ،صرف تعويض “كوفيد -19” الجزافي، على الأجراء المخول لهم الحق في ذلك.

وأوضح الصندوق في بلاغ له أنه سيتم أداء التعويض عبر تحويل بنكي لفائدة الأجراء، الذين يتوفر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على حساباتهم البنكية .

أما بالنسبة للأجراء الآخرين،يضيف البلاغ، فإن صرف تعويضاتهم سيكون عبر وكالات (وفاكاش) بعد التوصل برمز الأداء، سواء بواسطة رسالة قصيرة على الهاتف، أو رسالة بريدية على العنوان المسجل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و يمكن للمعني بالأمر الحصول على رمز الأداء عبر بوابة المؤمن لهم https://www.cnss.ma/portail cnss ، أو من خلال الاتصال بالموجب الآلي على الرقم 0520447100.

وحرصا على سلامة الأجراء وغيرهم، فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يهيب بجميع المستفيدين أن يتخذوا الاحتياطات الوقائية اللازمة أثناء صرفهم للتعويض.

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