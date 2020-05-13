يهم طلبة الجامعات والتكوين المهني .. استئناف الدراسة حضوريا شهر شتنبر

هبة بريس – الرباط

أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، سعد امزازي، استئناف الدراسة حضوريا بالنسبة طلبة الجامعات المغربية ومعاهد التكوين المهني شهر شتنبر المقبلظ

وكشف الوزير في كلمته باجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أنه تقرر عدم التحاق الطلبة بالمؤسسات الجامعية، وكذا بمؤسسات التكوين المهني، قبل شهر شتنبر المقبل كباقي التلاميذ بمختلف المؤسسات التعليمية والمستويات الدراسية.

وأكد الوزير، على وزارته ستعلن لاحقا عن تدبير فترة الامتحانات، مشيرا الى أن الجامعات ومعاهد التكوين المهني ستعمل على مواصلة تفعيل الاستمرارية البيداغوجية، إلى نهاية السنة الجامعية لفائدة كل المستويات، من أجل استكمال المقررات الدراسية وتوفير الدعم التربوي اللازم، عبر الحرص على استمرارية عملية “التعليم عن بعد” وذلك من خلال مختلف المنصات الرقمية والقنوات التلفزية.