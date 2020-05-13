يهم أصحاب السيارات .. شركات التأمين تقدم تخفيضًا على خدماتها

منذ 30 ثانية
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هبة بريس

أعلنت الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين FMSAR بأن أعضائها أجمعوا على قرار يخول لزبنائهم من أصحاب تأمين السيارة الاستفادة من خصم قد يصل- بالنسبة للعقود السنوية- إلى 30 ٪ من قسط المسؤولية المدنية والضمانات المرفقة بها والتي تغطي شهري الحجر الصحي.

وأفاد بلاغ للجامعة، أن هذا الإجراء القاضي بتخفيض قسط التأمين يتوافق مع التعديل الاستثنائي الناتج عن الانخفاض الذي عرفته نسبة الحوادث خلال هذه الفترة.

وأضاف البلاغ أنه وعلى الرغم من عدم إمكانية تقييم انخفاض التعويضات على الخسائر إلا عند نهاية السنة المالية الحالية، فقد أجمع أعضاء الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين FMSAR استباق هذا الإجراء وتمكين جميع المؤمنين لهم من الاستفادة من هذا التخفيض بغض النظر عن طبيعة وفئة سياراتهم.

وأضاف البلاغ، أنه سيتم منح هذا الخصم خلال فترة تجديد التأمين ما بين 1 يونيو 2020 و 31 مايو 2021، شريطة أن تكون السيارة قد بقيت مؤمنة خلال فترة الحجر الصحي.

كما سيكلف هذا التخفيض في الأقساط لقطاع التأمين مبلغا إجماليا تفوق قيمته 500 مليون درهم.

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