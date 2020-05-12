مواطنون يؤدون صلاة الجنازة بالشارع بعين الشق ..الداخلية توقف رئيس المحلقة الإدارية

هبة بريس ـ الرباط

تداول عدد من النشطاء اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يظهر تجمهر مجموعة من الأفراد، يومه الثلاثاء 12 ماي 2020 لأداء صلاة الجنازة جماعة.

وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية، أن الواقعة جرت بحي “درب الخير” الزنقة 15 بعمالة مقاطعة عين الشق، وذلك في ظروف تشكل خرقا سافرا للتدابير والإجراءات المقررة من خلال حالة الطوارئ الصحية، ودون تسجيل أي تدخل من قبل ممثلي السلطات المحلية الموكول لهم العمل على فرض احترام التدابير التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي في ظل حالة الطوارئ الصحية المعلنة.

وعلى إثر ذلك، يضيف ذات البلاغ، فقد تقرر توقيف رئيس الملحقة الإدارية عين الشق، وذلك في انتظار نتائج البحث الإداري الدي تم فتحه، لترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات التأديبية والإدارية الضرورية على ضوء ذلك.