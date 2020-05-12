انطلاق المرحلة الثانية لدعم الاسر العاملة في القطاع الغير مهيكل

منذ 7 ساعات
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هبة بريس ـ الرباط 

 

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة أن المرحلة الثانية لدعم الأسر العاملة بالقطاع غير المهيكل ستنطلق بعد غد الخميس ، وذلك في ظل الروح التضامني الذي يطبع هذه الظرفية الاستثنائية .

 

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه في إطار الدعم المالي المؤقت المقدم عبر صندوق تدبير جائحة كورونا “كوفيد-19” المحدث بتعليمات سامية من  الملك محمد السادس، لفائدة أرباب الأسر العاملة بالقطاع غير المهيكل الذين فقدوا مدخولهم نتيجة لحالة الطوارئ الصحية،  فقد تم، إلى حدود هذا اليوم، منح المساعدات المالية لفائدة 3,9 مليون أسرة من أصل 4,3 مليون أسرة مستَحِقَّة للدعم، مضيفة أن هذه العملية ستستمر في المناطق القروية والنائية خلال هذا الأسبوع ، وقد خصص لهذه المساعدات غلاف مالي بلغ 4,2 مليار درهم.

 

وأكد المصدر ذاته  أنه سيتم خلال هذه المرحلة الثانية لدعم الأسر العاملة بالقطاع غير المهيكل الاعتماد في تقديم المساعدة المالية على التصريحات التي سبق تسجيلها، أخذا بعين الاعتبار عمليات التدقيق التي قامت بها الإدارة، مشيرا الى أن  عملية سحب المساعدات المالية ستكون بنفس الطريقة التي تمت بها في المرحلة الأولى، حيث سيتم بعث رسائل نصية على الهواتف النقالة لأرباب الأسر المعنية.

 

وخلص البلاغ الى أنه وحتى يتم تجنب الاكتظاظ أمام نقط سحب المساعدات في هذه الفترة التي يُطَبَّقُ فيها الحجر الصحي، سيتم تمديد عملية بعث الرسائل النصية على عدة أيام.

 

 

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تعليق واحد

  1. المرحلة الاولى تسجلت وجائني الرد باني مقبول ولم اتوصل بالمنحة الى يومنا هذا.

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