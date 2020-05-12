“توفير الكمامات وتقليص أعداد المترشحين وتنظيم الامتحانات بالملاعب” .. تفاصيل إجراء امتحانات البكالوريا

منذ 4 ساعات
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هبة بريس – الرباط

أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، سعيد امزازي، إجراء امتحانات البكالوريا بشكل حضوري شهري يوليوز وشتنبر.

وكشف امزازي في كلمته بجلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن امتحانات الثانية بكالوريا ستجرى شهر يوليوز، فيما ستجرى امتحانات الثانية بكالوريا شهر شتنبر القادم.

وتحدث الوزير، عن تفاصيل تنظيم الامتحانات، مشيرا الى أنه سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية لضمان صحة وسلامه التلاميذ والاطر التعليمية.

ومن ضمن هذه الإجراءات، يضيف الوزير، توفير الكمامات الواقية، و التقليص من اعداد المترشحين، وتعقيم المساحات بشكل مستمر، و استخدام فضاءات شاسعة مثل منشآت رياضية “الملاعب..”.

هذا وشدد الوزير، على أن مواضيع الامتحانات التي ستطرح ستتضمن الدروس التي تم انجازها حضوريا، مشيرا الى أنه لم يتم طرح أي من الدروس التي درسها التلاميذ عن بعد.

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تعليق واحد

  1. شنو ديرو فالحرارة و الشمس و خاصكوم المشجعين وا سيرو لبلاج احسن

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