فضيحة : لجنة المالية تُحيل على الملك نصا خارقا للدستور

هبة بريس ـ عياش عبد الله

عَنْون المحلل السياسي عمر الشرقاوي تدوينة جديدة بـ ” الفضيحة ” حيث توقف عند ارتكاب مجلس النواب لخروقات قانونية دون ان يجد من يوقفه.

وقال عمر الشرقاوي ” بعدما ادركت لجنة المالية انها خرقت الدستور باحتساب اعضاء لم يحضروا وليس هناك اي اجراء لضمان احتساب اصواتهم عن بعد، وبعدما استوعبوا انهم احالوا على جلالة الملك نصا خارقا للدستور، لم يجد مجلس النواب سوى اقتطاع صفحة من تقرير لجنة المالية التي يرأسها عبد الله بوانو وازالة جدول التصويت الذي يدين بخرق الدستور ”

واضاف الأخير موضحا ” المصيبة ان القانون يمنع المس بالتقرير البرلماني بعد التصويت على القانون في الجلسة العامة لانها وثيقة يحتج بها امام القضاء اادستوري”

واشار الشرقاوي تدوينته قائلا ” برلمانات اخرى هذه فضيحة ومصيبة وكارثة تسقط مسؤولين كبار، لكن في برلماننا يمكن ان تفعل ما تشاء وكما تشاء ومتى تشاء دون مساءلة او محاسبة ”

ونشر الشرقاوي صفحة التقرير في صيغته الاولى التي كان ينص فيها على عدد المصوتين التي تم اقتطاعها وتعويضها بصفحة لا تحيل على نسبة التصويت.”