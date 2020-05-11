وقفات احتجاجية لمغاربة الخارج أمام السفارات والقنصليات (+فيديو)

هبة بريس – الرباط

خاض عدد من المواطنين المغاربة العالقين بالخارج منذ قرار المغرب غلق الحدود الجوية والبرية من وإلى باقي دول العالم، وقفات احتجاجية أمام القنصليات والسفارات المغربية، للمطالبة بإدخالهم لوطنهم المغرب.

وحسب مقاطع الفيديو والصور التي توصلت جريدة ”هبة بريس“ بنسخة منها، فالمواطنين المغاربة نظموا مجموعة من الوقفات في كل من فرنسا واسبانيا وتركيا والجزائر، مطالبين بنقلهم لوطنهم المغرب بعد مرور ما يزيد عن الشهرين من عُلوقهم هناك.

ورفع المواطنين المغاربة لافتات تحمل عبارات مطالبة بإرجاعهم للمغرب، حاملين أعلام مغربية وجوازات سفرهم، في احترام لمسافة الأمان في إطار التزامهم بالتدابير والإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس ”كورونا“ المستجد (كوفيد١٩).

ومن بين الغرائب التي حدثت خلال الوقفة الاحتجاجية أمام السفارة المغربية بباريس، تدخلت الشرطة الفرنسية لفرض غرامة مالية بقيمة 135 أورو، لكل شخص من بين الأشخاص الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية، والذين قدر عددهم ب 50 شخصا.

وتم فرض الغرامات على 40 شخصا من الحاضرين، بينما تمكنوا ١٠ من المغادرة قبل بداية التغريم، غير أن الشرطة أخذت عناوينهم لكي يتوصلوا بالغرامات في محلات إقامتهم.

هذا ويمني المغاربة العالقين بمجموعة من دول العالم، النفس بالعودة لوطنهم ولأحضان أسرهم، خصوصاً وأن العديد منهم باتوا يعيشون في وضعية مزرية بعد نفاذ المبالغ المالية التي كانت بحوزتهم .

وقفة أمام القنصلية العامة للمغرب بوهران، الجزائر

وقفة أمام السفارة المغربية بباريس

تدخل الشرطة الفرنسية لفرض غرامات