“نوفارتس” تتبرع للمغرب بـ120 ألف جرعة من دواء “ھیدروكسي كلوروكین”

منذ 29 ثانية
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هبة بريس

حصلت وزارة الصحة المغربیة على كمیة مھمة من دواء “ھیدروكسي كلوروكین” من طرف مختبرات الأدویة “نوفارتس”، وذلك في إطار التبرع الدوائي لدعم الجھود المبذولة للحد من انتشار فیروس كورونا المستجد “كوفید 19″، والمساھمة في علاج المرضى المغاربة المصابون بھذا الوباء المنتشر عالمیا، كما أن المملكة تُعد من أوائل الدول التي تستفید من تبرعات ھذا الدواء على مستوى الشرق الأوسط وإفریقیا.

ویتزامن ھذا التبرع الذي حصل علیھ المغرب مع التعبئة التي تقودھا شركة “نوفارتس” منذ بدایة انتشار الوباء من أجل المساعدة في محاربة “كوفید19″، من خلال إجراءات ُمواطنة للمرضى والمھنیین في القطاع وسلطات الصحة العامة في المغرب.

وإلى جانب ذلك، انضمت “نوفارتس” إلى رابطة الشركات متعددة الجنسیات للأدویة من أجل المساھمة في التبرع بملبغ مالي في الصندوق الخاص بتدبیر جائحة فیروس كورونا “كوفید 19” الذي تم إحداثھ بتعلیمات سامیة من جلالة الملك محمد السادس.

وعلى المستوى الدولي، أعلنت “نوفارتس” عن عدة مبادرات لدعم الاستجابة العالمیة لوباء “كوفید 19″، حیث تجري في الوقت الحالي بالولایات المتحدة الأمریكیة دراسة رئیسیة حول دواء “ھیدروكسي كلوروكین “، كما انضمت الشركة إلى مبادرتین بحثیتین رئیسیتین ھما: تسریع تطویر علاجات لفیروس “كوفید19” الخاص بمؤسسة بیل ومیلیندا غیتس، وصندوق ویلكن، وشركة ماستركارد، بالإضافة إلى شراكة في مجال الأبحاث أطلقتھا مبادرة الأدویة المتبكرة “IMI”.

ویتجسد ھذان البرنامجان في تعاون مشترك بین القطاعات التي تجمع شركات الأدویة والمؤسسات الأكادیمیة التي تملك خبرة في برامج الأبحاث المنسقة الرامیة إلى التسریع بإجراء البحث حول أكثر الجزیئات الواعدة.

وبالموازاة مع ذلك، وفرت “نوفارتس” العدید من المكونات التي تعد ملائمة لإجراء الفحوصات الخاصة بمضادات الفیروسات في المختبر، وذلك استجابة مع النداء العاجل الذي أطلقھ الاتحاد الأوروبي للصناعات والرابطات الصیدلانیة، كما یجري في نفس الوقت إجراء تقییم لأدویة الأخرى لمعرفة ما إذا كان استخدامھا یمكن أن یمتد إلى ما ھو أبعد من المؤشرات الراھنة في سیاق ھذا الوباء.

وتسیر شركة “نوفارتس” الذي أبدت التزامھا الكامل منذ ظھور فیروس كورونا في العالم، على نھج مسؤول وفقا لما یتماثل مع مھمتھا في إعادة اختراع الأدویة لتحسین الحیاة وإطالة العمر. كما أن المجموعة تعمل بشكل وطید مع جمیع الفاعلین في نظام الرعایة الصحیة بھدف تطویر أدویة مبتكرة تساھم في تحسین حیاة المرضى.

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