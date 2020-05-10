وزارة اخنوش تنفي “إشاعة” دعم الخيول ب1250.. الخبر لا أساس له من الصحة

منذ 21 دقيقة
0

هبة بريس – الرباط

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروي والمياه والغابات، أن الأخبار المتداولة والمتعلقة بمنح مساعدات للخيول في سياق الأزمة الصحية الحالية، لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت الوزارة في بلاغ توصلت “هبة بريس” بنسخة عنه، أن التواصل حول مسألة الدعم هم الشركة الملكية لتشجيع الفرس والمهنيين، الذين عبروا عن رغبتهم في الحصول على دعم مالي في سياق هذه الأزمة، إلا أن هذه الخطوة، لم تتم الموافقة عليها من قبل وزارة الفلاحة، ولم يتم تعبئة أي مبلغ في هذا الاتجاه.

وبالتالي، تضيف الوزارة، فإن جميع المعلومات المتداولة حول هذا الموضوع لا أساس لها من الصحة على الإطلاق.

هذا ويشار الى أن عددا من المنابر الصحفية تداولت إشاعة دعم وزارة الفلاحه والصيد البحري، لخيول الشركة الملكية لتشجيع الفرس والمهنيين، بمبلغ 1250 درهم شهريا بسبب تداعيات جائحة كورونا

مقالات ذات صلة

Photo of وزارة “ٱمزازي” تطلق “استطلاع رأي” يهم أولياء الأمور لتقييم عملية التعليم عن بعد

وزارة “ٱمزازي” تطلق “استطلاع رأي” يهم أولياء الأمور لتقييم…

منذ 42 دقيقة
Photo of بسبب كورونا.. الجزائر تعلن إنهاء العام الدراسي

بسبب كورونا.. الجزائر تعلن إنهاء العام الدراسي

منذ ساعة واحدة
Photo of بريطانيا.. 269 وفاة جديدة بفيروس كورونا

بريطانيا.. 269 وفاة جديدة بفيروس كورونا

منذ ساعتين
Photo of الحاجب وصفرو يرفعان إصابات كورونا بجهة فاس مكناس إلى 866 حالة مؤكدة

الحاجب وصفرو يرفعان إصابات كورونا بجهة فاس مكناس إلى…

منذ ساعتين
Photo of بعد ظهوره في فيديو.. أمن طنجة يوقف “سارق نباتات”

بعد ظهوره في فيديو.. أمن طنجة يوقف “سارق نباتات”

منذ ساعتين
Photo of مندوبية “التامك” تكشف حقيقة توقيف مدير سجن طنجة لموظفين وتجميد رواتبهم

مندوبية “التامك” تكشف حقيقة توقيف مدير سجن طنجة لموظفين…

منذ 3 ساعات
Photo of كورونا.. فرنسا تحصي 70 وفاة جديدة و2775 مريضا معتمدا في أقسام الإنعاش

كورونا.. فرنسا تحصي 70 وفاة جديدة و2775 مريضا معتمدا…

منذ 4 ساعات
Photo of إصدار دليل خاص لتدبير مخاطر انتشار” كوفيد-19″ في أماكن العمل بقطاع السكن والبناء

إصدار دليل خاص لتدبير مخاطر انتشار” كوفيد-19″ في أماكن…

منذ 4 ساعات
Photo of وجدة .. المستشفى الجامعي يوضح بخصوص الحالة الجديدة المصابة بفيروس كورونا

وجدة .. المستشفى الجامعي يوضح بخصوص الحالة الجديدة المصابة…

منذ 4 ساعات
Photo of بعد مطاردة .. أمن الرشيدية يوقف سيارة محملة بأزيد من 250 كيلوغرام من المخدرات

بعد مطاردة .. أمن الرشيدية يوقف سيارة محملة بأزيد…

منذ 5 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق