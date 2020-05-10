وزارة اخنوش تنفي “إشاعة” دعم الخيول ب1250.. الخبر لا أساس له من الصحة

هبة بريس – الرباط

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروي والمياه والغابات، أن الأخبار المتداولة والمتعلقة بمنح مساعدات للخيول في سياق الأزمة الصحية الحالية، لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت الوزارة في بلاغ توصلت “هبة بريس” بنسخة عنه، أن التواصل حول مسألة الدعم هم الشركة الملكية لتشجيع الفرس والمهنيين، الذين عبروا عن رغبتهم في الحصول على دعم مالي في سياق هذه الأزمة، إلا أن هذه الخطوة، لم تتم الموافقة عليها من قبل وزارة الفلاحة، ولم يتم تعبئة أي مبلغ في هذا الاتجاه.

وبالتالي، تضيف الوزارة، فإن جميع المعلومات المتداولة حول هذا الموضوع لا أساس لها من الصحة على الإطلاق.

هذا ويشار الى أن عددا من المنابر الصحفية تداولت إشاعة دعم وزارة الفلاحه والصيد البحري، لخيول الشركة الملكية لتشجيع الفرس والمهنيين، بمبلغ 1250 درهم شهريا بسبب تداعيات جائحة كورونا