كورونا.. فرنسا تحصي 70 وفاة جديدة و2775 مريضا معتمدا في أقسام الإنعاش

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هبة بريس –  وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الأحد، أن وباء فيروس كورونا المستجد خلف 70 وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة في فرنسا، ما يعني أقل حصيلة يومية منذ بداية فرض الحجر الصحي، في حين لا زال 2776 شخصا يخضعون للعلاج بأقسام الإنعاش جراء إصابتهم بعدوى فيروس “كوفيد-19”.

وأوضح المصدر ذاته في بلاغ بهذا الخصوص، أن فيروس كورونا خلف منذ فاتح مارس الماضي ما مجموعه 26 ألفا و380 وفاة، منها 16 ألفا و642 بالمستشفيات و9738 بمؤسسات إيواء الأشخاص في وضعية عجز، والمراكز السوسيو-طبية.

وأشارت الوزارة إلى أن 38 شخصا تم اعتمادهم بأقسام الإنعاش خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، بعدد سالب قدره 36 سريرا مشغولا أقل من يوم لآخر.

وارتفع عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج حاليا نتيجة إصابتهم بعدوى فيروس “كوفيد-19” إلى 22 ألفا و569، أي 253 اعتمادا جديدا و45 مريضا أقل مقارنة مع يوم ما قبل.

وحسب الوزارة، منذ بداية تفشي الوباء، تمكن 56 ألفا و217 شخصا من مغادرة المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.

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