تسجيل 153 إصابة جديدة بـ “كورونا” في المغرب

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هبة بريس ـ الرباط

كشف “محمد اليوبي” قبل قليل تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب، خلال الـ 24 ساعة الماضية (من 4 من عشية أمس السبت إلى غاية 4 من عشية يومه الأحد)

 

واشار اليوبي في مروره الصحفي اليومي  الى ارتفاع إجمالي الإصابات بـ “كورونا” في المغرب، إلى 6063 صابة بالفيروس، منذ بداية انتشاره في المملكة.

 

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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