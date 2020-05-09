تحقيقا للمساواة.. فريق “البام” بالغرفة الثانية يدعو الخواص للمساهمة في صندوق كورونا

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس – الرباط

دعا فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق مساهمة القطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة في صندوق مواجهة وباء كورونا وذلك تقيدا بمبدأ المساواة.

وجاء في سؤال كتابي وجهه الفريق إلى وزير الاقتصاد والمالية ” في إطار توفير الإمكانيات المالية لمواجهة هذه الجائحة، تم بتوجيهات سامية لجلالة الملك إحداث صندوق مواجهة “كوفيد 19″، والذي ساهمت فيه العديد من المؤسسات ورجال الاعمال والمواطنين المغاربة، بشكل خاص”.

وتابع الفريق:” الحكومة ارتأت اتخاذ إجراء آخر يتمثل في المساهمة الإجبارية في هذا الصندوق، مستندة في ذلك إلى الفصل 40 من الدستور، غير أن الملاحظ هو أن هذا الإجراء هم فئة واحدة هي الموظفين في حين أن الفصل 40 من الدستور، يتحدث عن ضرورة تحمل جميع المواطنين وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلب تنمية البلاد، وكذا الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفاق والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد لذا نطالبكم باتخاذ كافة الإجراءات لتحقيق مساهمة القطاع الخاص وذوي الأنشطة الحرة في صندوق مواجهة جائحة “كورونا” تحقيقا للمساواة”.

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