وكيل الملك بخريبكة يقرر متابعة تلميذ نشر بلاغ كاذب منسوب لوزارة ” امزازي “

هبة بريس ـ خريبكة

قرر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بخريبكة، إبراهيم زوهير، اليوم السبت، متابعة تلميذ يتابع دراسته في السنة الأولى باكالوريا، في حالة سراح، بتهمة نشر بلاغ كاذب منسوب لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي، أعلن من خلاله إقرار الوزارة سنة بيضاء بالنسبة لكافة المستويات الدراسية.

وحسب بلاغ وكيل الملك، فإن البحث الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة أسفر عن تحديد هوية مرتكب الفعل، حيث تم توقيفه وإخضاعه لتدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث، قبل أن يتم عرضه أمام أنظار النيابة العامة.

هذا وقد تمت مواجهة التلميذ العشريني بالفعل المرتكب، وأعترف بالمنسوب إليه، لتتم متابعته في حالة سراح.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، نفت في وقت سابق أن تكون قد أعلنت عن “سنة دراسية بيضاء” خلال الموسم الجاري 2019-2020.

وأكدت وزارة التربية أنه “على إثر تداول بعض الأشخاص بمواقع التواصل الاجتماعي لبلاغ مفبرك، يزعم من خلاله مروجوه الاعلان عن سنة بيضاء بالنسبة لكافة المستويات مع استثناء البعض منها، فإن الوزارة تنفي نفيا قاطعا ما جاء في هذا البلاغ من مغالطات ومعطيات مجانبة للصواب”.