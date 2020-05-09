تجربة تفاعلية ل” 100 يوم 100 مدينة”.. الطالبي العلمي: تنقصنا الحرارة الإنسانية

لبنى ابروك – هبة بريس

من مدينة مراكش، جرّب حزب التجمع الوطني للأحرار، استئناف برنامج “100 يوم 100 مدينة”، الذي تقرر ايقافه قبل أيام بسبب الإجراءات التي اتخذتها السلطات لتجنب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبتقنية الفيديو، اجتمع قياديو حزب التجمع الوطني للأحرار ومناضليه، الذين اختاروا مدينة مراكش محطة أولى لهذه التجربة “عن بعد”، اليوم السبت، لمناقشة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها سكان المدينة واحتلت تداعيات فيروس كورونا مكانا مهما من النقاش اذ اقترح المشاركون العديد من الأفكار والحلول.

القيادي بالحزب، والوزير السابق، رشيد الطالبي العلمي، أشاد بالتجربة الجديدة التي خاضها الحزب عن بعد، قائلا في هذا الصدد: “هذه تجربة جديدة بصيغة جديدة، انطلقت من مدينة مراكش ونتمنى استمرارها”.

وتابع الطالبي العلمي قائلا : “تنقصنا الحرارة الانسانية للقاء مناضلي الحزب والمواطنين على أرض الواقع، وسيتحقق ذلك قريبا انشالله”.

من جهته، نوه القيادي و المسؤول الوطني عن برنامج 100 يوم 100 مدينة، محمد بوسعيد، بهذه التجربة الحزبية، مشيرا الى أنها مهمه ولذلك سيحرص الحزب على تطويرها ولما لا اعتمادها في بعض محطات البرنامج المتبقية “40محطة”

وأبرز بوسعيد، أن هذا اللقاء الافتراضي تطرق بالأساس الى مناقشة تداعيات وآثار جائحه كورونا، مشددا على أن “هذه الجائحة ورغم قساوتها تمكن المغاربة من مواجهتها بفضل تضامنهم وتآزرهم ووطنيتهم”.

وأضاف بوسعيد قائلا: “الجائحة ستترك آثارا وجروحا كبيرة ومن ضمنها تعميق الفوارق الاجتماعية”، مشيرا الى أن هذه الازمة كشفت أن عددا مهما من المواطنين الذين يعتمدون على الاقتصاد غير المهيكل والمهن المؤقتة وأبناء المناطق الهشة عانوا الكثير، ومشيدا بمجهودات الدولة لدعمهم وتخفيف الضرر عنهم.

ودعا بوسعيد الى ضرورة إعادة النظر بالقطاعات المهمة بعد هذه الازمه، وعلى رأسها قطاعي التعليم والصحة، لأنهما المدخلين الأساسيان لمحاربة الفوارق الاجتماعية. يؤكد القيادي التجمعي

المنسق الجهوي لحزب “الحمامة” بجهة مراكش، محمد القباج، أشاد بانطلاق تجربة اللقاء عن بعد من مدينة مراكش، مشيرا الى أن الحزب يبرهن اليوم أنه يسير بخطوات موفقة و إيجابية.

وأشاد القباج بتدخلات مناضلي الحزب بجوة مراكش والتي تمحورت حول تداعيات جائحة كورونا الاجتماعية والاقتصادية على ساكنة الجهة بشكل خاص وباقي الجهات بشكل عام، منوها بمجهودات الدولة المتواصلة لمواجهة الأزمة.

هذا وتميز اللقاء المنعقد عن بعد بمشاركة عدد من قياديي ومناضلي الحزب وكذا مواطنين من جهة مراكش ، والذين تدخلوا للحديث عن مشاكلهم بسبب الجائحة كما قدموا مقترحات لتجاوزها.

وأشاد المشاركون بالمنصة التفاعلية التي أطلقها الحزب “ما بعد كورونا” لتقديم الرؤية الاقتصادية والاجتماعية و..، لما بعد مرحلة الجائحة، والتي نشرت خلاصاتها الأولية بالموقع الرسمي لحزب “الحمامة”.