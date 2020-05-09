جريمة بريئة.. تلميذان يقطعان الأنترنيت على أستاذتهما حتى لا ترسل مزيدا من التمارين باسبانيا

منذ 11 دقيقة
0

هبة بريس – وكالات ( الصورة تعبيرية)

واقعة طريفة تلك التي شهدتها مدينة “ألباسيتي” الإسبانية بعدما أقدم تلميذان يدرسان بالسلك الابتدائي على قطع شبكة الانترنت عن منزل الأستاذة التي تدرسهما.

وحسب هذه المصادر فإن التلميذين المعنيين، قاما بالاتفاق معا على خطة لوضع حد لكثرة التمارين المنزلية التي ترسلها أستاذتهما لهما، فقررا التوجه إلى حيث توجد شقة الأستاذة، نظرا لمعرفتهما السابقة بمكان الشقة القريبة من حييهما. حيث انتظرا خلو الحي من المواطنين، فتوجها إلى الإقامة التي توجد بها شقة أستاذتهما، فقاما بقطع خط الأنترنيت، لكن لسوء حظهما أن أثناء عملهما في قطع خط الأنتريت أطلت الأستاذة من نافذتها فوقع بصرها عليهما متلبسين بجرمهما.

واتصلت الاستاذة على الفور بالشرطة بعد شكها فيما كانا يفعلانه لتلقي القبض عليهما بعد وقت وجيز، حينها أخبر التلميذان الشرطة والأستاذة أنهما قطعا خط الأنترنيت حتى لا ترسل مزيدا من التمارين والدروس لهما، وقد تم استدعاء أولياء أمور التلميذين، واطلق سراحهما بعدما تعهد أبويهما بإصلاح الضرر الذي أحدثاه.

مقالات ذات صلة

Photo of حصيلة وفيات كورونا في بريطانيا 31587 شخصا

حصيلة وفيات كورونا في بريطانيا 31587 شخصا

منذ 28 دقيقة
Photo of الجزائر .. 6 وفيات و189 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجزائر .. 6 وفيات و189 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ ساعة واحدة
Photo of إصابة جديدة بكورونا في البيت الأبيض

إصابة جديدة بكورونا في البيت الأبيض

منذ 3 ساعات
Photo of اسبانيا .. 721 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم

اسبانيا .. 721 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم

منذ 4 ساعات
Photo of خلال 24 ساعة .. 179 وفاة جديدة بفيروس كورونا باسبانيا

خلال 24 ساعة .. 179 وفاة جديدة بفيروس كورونا…

منذ 6 ساعات
Photo of المانيا .. 103 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

المانيا .. 103 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24…

منذ 7 ساعات
Photo of ألمانيا .. 1251 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم

ألمانيا .. 1251 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم

منذ 7 ساعات
Photo of كورونا في العالم.. الإصابات تقترب من 4 ملايين

كورونا في العالم.. الإصابات تقترب من 4 ملايين

منذ 9 ساعات
Photo of ترامب يقول إن الفيروس كورونا “سيختفي بدون لقاح”

ترامب يقول إن الفيروس كورونا “سيختفي بدون لقاح”

منذ 20 ساعة
Photo of تمديد القيود المفروضة على السفر “غير الضروري” نحو الاتحاد الأوروبي

تمديد القيود المفروضة على السفر “غير الضروري” نحو الاتحاد…

منذ 21 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق