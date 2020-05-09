جريمة بريئة.. تلميذان يقطعان الأنترنيت على أستاذتهما حتى لا ترسل مزيدا من التمارين باسبانيا

هبة بريس – وكالات ( الصورة تعبيرية)

واقعة طريفة تلك التي شهدتها مدينة “ألباسيتي” الإسبانية بعدما أقدم تلميذان يدرسان بالسلك الابتدائي على قطع شبكة الانترنت عن منزل الأستاذة التي تدرسهما.

وحسب هذه المصادر فإن التلميذين المعنيين، قاما بالاتفاق معا على خطة لوضع حد لكثرة التمارين المنزلية التي ترسلها أستاذتهما لهما، فقررا التوجه إلى حيث توجد شقة الأستاذة، نظرا لمعرفتهما السابقة بمكان الشقة القريبة من حييهما. حيث انتظرا خلو الحي من المواطنين، فتوجها إلى الإقامة التي توجد بها شقة أستاذتهما، فقاما بقطع خط الأنترنيت، لكن لسوء حظهما أن أثناء عملهما في قطع خط الأنتريت أطلت الأستاذة من نافذتها فوقع بصرها عليهما متلبسين بجرمهما.

واتصلت الاستاذة على الفور بالشرطة بعد شكها فيما كانا يفعلانه لتلقي القبض عليهما بعد وقت وجيز، حينها أخبر التلميذان الشرطة والأستاذة أنهما قطعا خط الأنترنيت حتى لا ترسل مزيدا من التمارين والدروس لهما، وقد تم استدعاء أولياء أمور التلميذين، واطلق سراحهما بعدما تعهد أبويهما بإصلاح الضرر الذي أحدثاه.