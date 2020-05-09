جمارك أكادير تحبط محاولة تهريب كميات هامة من مخدر الشيرا والقنب الهندي

هبة بريس

تمكنت الوحدة المتنقلة للجمارك بأكادير مساء أمس، الجمعة، من إحباط عملية تهريب كمية هامة من مخدر الشيرا، والقنب الهندي، إضافة إلى كمية من مادة التبغ المهرب.

وأفادت المديرية الجهوية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأكادير أن عناصر الوحدة المتنقلة تمكنوا خلال هذه العملية من حجز 650 كلغ من القنب الهندي، و180 كلغ من مخدر الشيرا، و 146 كلغ من التبغ المهرب.

وأوضح المصدر أنه تم خلال هذه العملية أيضا حجز سيارة خفيفة، وسيارة أخرى لنقل البضائع، كانت مسخرة في نقل المخدرات المحجوزة.

وقد تم فتح بحث للإحاطة بظروف وملابسات هذه العملية، وذلك تحت إشراف النيابة العامة.