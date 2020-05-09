جمارك أكادير تحبط محاولة تهريب كميات هامة من مخدر الشيرا والقنب الهندي

منذ 11 دقيقة
0

هبة بريس

تمكنت الوحدة المتنقلة للجمارك بأكادير مساء أمس، الجمعة، من إحباط عملية تهريب كمية هامة من مخدر الشيرا، والقنب الهندي، إضافة إلى كمية من مادة التبغ المهرب.

وأفادت المديرية الجهوية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأكادير أن عناصر الوحدة المتنقلة تمكنوا خلال هذه العملية من حجز 650 كلغ من القنب الهندي، و180 كلغ من مخدر الشيرا، و 146 كلغ من التبغ المهرب.

وأوضح المصدر أنه تم خلال هذه العملية أيضا حجز سيارة خفيفة، وسيارة أخرى لنقل البضائع، كانت مسخرة في نقل المخدرات المحجوزة.

وقد تم فتح بحث للإحاطة بظروف وملابسات هذه العملية، وذلك تحت إشراف النيابة العامة.

مقالات ذات صلة

Photo of الرباط.. توقيف 3 أشخاص انتحلوا هويات مزيفة للنصب والاحتيال

الرباط.. توقيف 3 أشخاص انتحلوا هويات مزيفة للنصب والاحتيال

منذ ساعة واحدة
Photo of افران .. التفاصيل الكاملة لجريمة قتل زوج لزوجته بسبب “الخيانة”

افران .. التفاصيل الكاملة لجريمة قتل زوج لزوجته بسبب…

منذ ساعة واحدة
Photo of انتحل صفة شرطي للنصب على المواطنين .. توقيف شخص بآسفي

انتحل صفة شرطي للنصب على المواطنين .. توقيف شخص…

منذ 4 ساعات
Photo of منح وصفات “القرقوبي” .. تفاصيل الاطاحة بطبيب وشقيقه بتطوان

منح وصفات “القرقوبي” .. تفاصيل الاطاحة بطبيب وشقيقه بتطوان

منذ يوم واحد
Photo of في زمن كورونا .. العثور على جثة طبيب بسيدي افني والامن يفتح تحقيقا

في زمن كورونا .. العثور على جثة طبيب بسيدي…

منذ يوم واحد
Photo of تدخل مروحية عسكرية.. اعتداء شنيع يطال قائدا بواد المرصى ضواحي طنجة

تدخل مروحية عسكرية.. اعتداء شنيع يطال قائدا بواد المرصى…

منذ يوم واحد
Photo of ساحل طرفاية يلفظ جثة أخرى لمهاجرة من جنوب الصحراء

ساحل طرفاية يلفظ جثة أخرى لمهاجرة من جنوب الصحراء

منذ يومين
Photo of تورطوا في تصوير ونشر محتوى رقمي يمس بالإحساس بالأمن.. توقيف 6 أشخاص بالبيضاء

تورطوا في تصوير ونشر محتوى رقمي يمس بالإحساس بالأمن..…

منذ يومين
Photo of سيارة لنقل العُمّال تُنهي حياة شرطي بطنجة

سيارة لنقل العُمّال تُنهي حياة شرطي بطنجة

منذ يومين
Photo of شجار بين صديقين ينتهي بجريمة قتل ضواحي قصبة تادلة

شجار بين صديقين ينتهي بجريمة قتل ضواحي قصبة تادلة

منذ 3 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق