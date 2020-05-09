ألمانيا .. 1251 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم

منذ 22 دقيقة
0

هبة بريس – وكالات

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في ألمانيا خلال الساعات الـ24 الماضية بـ1251 حالة جديدة، ما يتجاوز بشكل طفيف إحصاءات يوم أمس (1209 حالات).

وأكد معهد روبرت كوخ الفدرالي الألماني للأمراض المعدية، أن عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي تم تسجيلها في البلاد بلغ حتى الآن 168551 حالة.

ويبقى معدل الإصابات الجديدة بكورونا في ألمانيا خلال الأيام الأخيرة عند مستوى 700-1300 حالة، ووصفت المستشارة أنغيلا ميركل الأربعاء الماضي هذه الأرقام بأنها مثيرة للتفاؤل، غير أن معهد روبرت كوخ حذر في اليوم التالي من أن البلاد قد تواجه موجة ثانية من الوباء قبل بداية الخريف، ما لم يلتزم المواطنون بإجراءات التباعد الصحية.

مقالات ذات صلة

Photo of أشتوكة : بيجيديو جماعة سيدي بيبي ينبهون من إستغلال” قفة كورونا” لأهداف حزبية

أشتوكة : بيجيديو جماعة سيدي بيبي ينبهون من إستغلال”…

منذ دقيقة واحدة
Photo of المغرب .. 65 حالة شفاء جديدة من كورونا .. الإجمالي: 2389 متعاف

المغرب .. 65 حالة شفاء جديدة من كورونا ..…

منذ 57 دقيقة
Photo of المغرب .. 162 إصابة جديدة بكورونا .. الحصيلة: 5873

المغرب .. 162 إصابة جديدة بكورونا .. الحصيلة: 5873

منذ ساعة واحدة
Photo of كورونا في العالم.. الإصابات تقترب من 4 ملايين

كورونا في العالم.. الإصابات تقترب من 4 ملايين

منذ ساعتين
Photo of مراكش.. توقيف عنصرين من القوات المساعدة عن العمل بعد ظهورهما في فيديو يعنفان شخصا أثناء تطبيق حالة الطوارئ الصحية

مراكش.. توقيف عنصرين من القوات المساعدة عن العمل بعد…

منذ 10 ساعات
Photo of إسبانيا .. 11 جهة ستنتقل إلى المرحلة الأولى من مخطط رفع العزل التام

إسبانيا .. 11 جهة ستنتقل إلى المرحلة الأولى من…

منذ 12 ساعة
Photo of أيت الطالب يُحذر من التراخـي في تطبيق الحجر الـصحي

أيت الطالب يُحذر من التراخـي في تطبيق الحجر الـصحي

منذ 12 ساعة
Photo of كورونا بسوس: تسجيل سادس حالة والعدد الاجمالي 66 حالة مؤكدة

كورونا بسوس: تسجيل سادس حالة والعدد الاجمالي 66 حالة…

منذ 13 ساعة
Photo of في زمن الجائحة…أطر طبية تطالب بتسوية وضعياتها المادية

في زمن الجائحة…أطر طبية تطالب بتسوية وضعياتها المادية

منذ 13 ساعة
Photo of الجيش الفرنسي يمنح شهادة المطابقة لكمامات مغربية

الجيش الفرنسي يمنح شهادة المطابقة لكمامات مغربية

منذ 13 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق