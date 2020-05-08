فرنسا تسجل 243 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

منذ 21 دقيقة
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هبة بريس ـ وكالات

 

سجلت السلطات الصحية في فرنسا 243 وفاة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 26230، بمعدل يومي أعلى من اليوم السابق الذي شهد 178 وفاة.

 

وقالت وزارة الصحة في بيان إن عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة، وهو إجراء رئيسي في مجال قدرة أي نظام صحي على مواجهة الوباء، انخفض بعدد 93 مريضا أو ثلاثة في المئة إلى 2868، وهو أقل كثيرا من نصف العدد وقت الذروة، وكان 7148 في الرابع من أبريل.

 

ومرة أخرى، انخفض عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج في المستشفيات من فيروس كورونا إلى 22724 مريضا من 23108 مرضى، مسجلا انخفاضا متصلا منذ ثلاثة أسابيع وهو أقل بنسبة 30 في المئة عن عدد الذروة المسجل يوم 14 أبريل وكان 32292 مريضا.

 

وستبدأ فرنسا يوم الاثنين في رفع قيود العزل العام السارية على المستوى الوطني منذ قرابة شهرين.

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