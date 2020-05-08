ٍمحلل سياسي : أسئلة لقاء العثماني بالقناة الأولى كانت متوافق عليها سَلفا

منذ 21 دقيقة
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هبة بريس ـ الرباط 

 

سجل مغاربة على مستوى الفضاء الازرق ” فيسبوك ”  انه من الأفضل أن تستقبل الوسائل الاعلامية، مسؤولي القطاعات الوزارية لتقديم أجوبة شافية للمواطنين، عوض لغة ” التسويف والتيهان ” التي أبدع فيها رئيس الحكومة خلال لقاءه التلفزي بالقناة الاولى

 

واعتبر البعض أن الرجل الثاني في هرم الدولة لا يمتلك أي “تصور ” لما بعد إنتهاء فترة الطوارئ الصحية في 20 ماي الجاري وهو امر غير مقبول .

 

وتفاجأ الراي العام  لعدم وجود اي تصور للعثماني حيال الاقلاع الاقتصادي بعد أزمة كورونا، او الخطة البديلة لما بعد 20 ماي.

 

المحلل السياسي عمر الشرقاوي قال انه خلال الخروج الاعلامي السابق لرئيس الحكومة تعرض صحفيو الدوزيم وميدي1 للوم الشديد وتهموا بالتشويش على العثماني وعدم ترك مساحات للضيف للتعبير وتقديم التوضيحات اللازمة، فالبسوا الصحفيين تهمة افشال لقاء رئيس الحكومة.

 

واضاف الشرقاوي في تدوينة فيسبوكية  قصيرة ” لكن بعد خروج العثماني امس تاكد بان الرجل يعاني من مشكل تواصلي حقيقي، حيث توفرت له جميع الظروف خلال لقاءه بصحفية القناة الاولى والاسئلة كانت مكتوبة ومعدة ومتوافق عليها سلفا، بدل ان يسجل السيد الرئيس اهدافا سياسية وتواصلية امام مرمى فارغة رمى بالكرة الى الجمهور “

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