منظمة الفاو تتوج مشروع “التيسير” المبتكر من طرف “كوسومار” لرقمنة الإنتاج الفلاحي

هبة بريس – الدار البيضاء

تواصل مجموعة “كوسومار” مشاريها المبتكرة و الرائدة و التي كان آخرها مشروع “التيسير” الموجه بالأساس لرقمنة النشاط الفلاحي لسلسة السكر الذي حظي بثقة منطمة الفاو الدولية.

و علاقة بهذا الموضوع، فقد قدمت مؤخرا وكالة التنمية الفلاحية ومجموعة كوسومار عرضا حول التجميع الفلاحي بسلسلة السكر ومشروع “التيسير” الخاص برقمنة النشاط الفلاحي لهذه السلسلة، وذلك خلال ندوة افتراضية منظمة من طرف منظمة الأغذية و الزراعة العالمية المعروفة اختصارا ب”الفاو”.

هاته الندوة ، تمحورت حول المبادرات والمشاريع الابتكارية باعتبارها أداة لحماية الفلاحين من جائحة كوفيد 19 بمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، حيث تم عرض مشروع “التيسير” المبتكر و المدعم من طرف “كوسومار” ضمن سبعة مشاريع أخرى بالمنطقة.

و نظرا لتميزه عن باقي المشاريع المعروضة، فقد تم اختيار المشروع المغربي “التيسير” كأفضل مبادرة ابتكارية لحماية الفلاحين والفئات الهشة من جائحة كوفيد 19 بمنطقة الشرق و شمال إفريقيا و ذلك عبر التصويت الخاص بمنظمة الفاو.

و يتمثل مشروع “التيسير” الذي طورته مجموعة كوسومار بصفتها مجمعا لثمانين ألف فلاح ضمن إطار مخطط المغرب الأخضر في الرقمنة الشاملة للعمليات التي يقوم بها المتدخلون في مختلف مراحل الإنتاج الفلاحي، كما يمكن من نقل التكنولوجيات الحديثة إلى الفلاحين المجمعين في إطار شراكة رابح- رابح التي يرتكز عليها التجميع الفلاحي.

و يعمل مشروع “التيسير” على تدبير العمليات مع مجموعة من الأطراف و التي تشمل بالأساس الفلاحين المجمعين والمستشارين الفلاحيين والناقلين وموزعي المدخلات ومانحي الخدمات، المزودين ببطاقات الولوج والمتصلين بنظام الإشراف المركزي المتواجد بمعامل السكر لكوسومار.

و بالإضافة إلى ذلك، يعمل مشروع “التيسير” الذي أعدته كوسومار، بشراكة مع شركات مغربية من ضمنها مقاولة ناشئة مبتكرة، على التتبع عن بعد لحظيرة مكونة من أزيد من ألفي آلة فلاحية مرتبطة بنظام الرصد “جي بي آس”.

و في خضم الأزمة الحالية المرتبطة بانتشار فيروس كورونا، تم استعمال وظائف منظومة “التيسير” من أجل تنفيذ استراتيجية مكافحة كوفيد 19 التي أعدتها كوسومار بغية الحد من مخاطر انتشار العدوى والتطبيق الجاد للتباعد الاجتماعي.

و هكذا، فإن جميع عمليات برمجة قلع النباتات السكرية والترميز الأوتوماتيكي للقطع الأرضية وتخصيص الآلات الفلاحية ونقل وتسليم النباتات السكرية إلى غاية الأداء عبر التحويل البنكي لفائدة الفلاحين المجمعين تتم عن بعد بواسطة هذا النظام.

و في ظل هذه الظرفية الاستثنائية الناجمة عن جائحة كوفيد 19، تواصل مجموعة كوسومار، الملتزمة بشكل كبير تجاه شركائها، بدل المزيد من المجهودات من أجل التموين المنتظم للسوق الوطنية بالسكر وضمان سيرورة الموسم السكري الحالي في أحسن ظروف السلامة لجميع المتدخلين بمنظومتها الاقتصادية.

وتعتزم وكالة التنمية الفلاحية الاستفادة من مشروع “التيسير” الذي بلورته كوسومار من أجل مواكبة مشاريع تجميع أخرى في عملية التحول الرقمي قصد تمكين الفلاحين المجمعين الصغار من الاستفادة من الرقمنة الفلاحية التي تحتل مكانة رئيسية في الاستراتيجية الجديدة للقطاع الفلاحي “الجيل الأخضر 2020-2030”.