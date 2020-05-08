وزارة الداخلية تعيد تعيين الحدود الترابية لمدينة أسفي

هبة بريس – الدار البيضاء

قررت وزارة الداخلية وفق المرسوم الصادر بالجريدة الرسمية في عددها الأخير تعيين الحدود الترابية لمجموعة من الجماعات و منها مدينة أسفي و عدد من جماعات ذات الإقليم.

و حسب المعطيات التي تضمنها المصدر ذاته فقد صدر قرار لوزير الداخلية رقم 19.3557 يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة آسفي و 13 جماعة أخرى محاذية لها.

قرار وزارة لفتيت أتى بناءا على القانون رقم 12.131 المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 74.13.1 بتاريخ 18 من رمضان 1434( 27 يوليوز 2013) و لا سيما الفقرة الثانية من المادة السابعة منه.

كما استند قرار تعيين الحدود الترابية الجديدة لجماعة أسفي على المرسوم رقم 402.15.2 الصادر في 5 رمضان 1436( 22 يونيو 2015) المحددة بموجبه بحسب العمالات و الأقاليم ، قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة.

و هكذا، فقد تم ترسيم الحدود الترابية الجديدة لمدينة أسفي في 93 نقطة من الإحداثيات المؤطرة منها نقطتان تربطان بين مسافة على ساحل المحيط الأطلسي.