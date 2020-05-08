خلال 24 ساعة.. أزيد من 2400 وفاة بفيروس كورونا في أمريكا

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس – وكالات

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الخميس، وفاة أكثر من 2400 شخص بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، لتتخطى بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات 75500 وفاة.

وبحسب بيانات نشرتها جامعة “جونز هوبكنز”، التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس، حصد كورونا في الولايات المتحدة لغاية اليوم الجمعة، أرواح 75543 شخصا، بينهم 2448 خلال 24 ساعة.

وارتفع العدد الإجمالي للمصابين بالوباء في هذا البلد إلى 1254750 شخصا، حيث تم تسجيل 27300 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، وتماثل للشفاء حوالى 195 ألفا.

وبلغ عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت في أمريكا لكشف المصابين بالفيروس حوالى 81 مليون فحص.

وبعدما انخفضت الحصيلة اليومية للوفيات يوم الاثنين إلى 1015، وهو أدنى مستوى على الإطلاق خلال شهر، عادت الحصيلة خلال الأيام الثلاثة الماضية لتتجاوز الألفي وفاة يوميا، وهي “هضبة” تكافح البلاد للنزول منها.

لكن على الرغم من هذه الأرقام المرتفعة، فإن البيت الأبيض لا ينفك يشدد منذ أيام على وجوب استئناف النشاط الاقتصادي في البلاد.

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