”وَاشْ حْنا فْكُولُومبيا“ …شعار مسيرة احتجاجية ضد طغيان ”تجار المخدرات” بجماعة إيساكن(+فيديو)

منذ 3 ساعات
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هبة بريس ـ الرباط

 

نظم عدد كبير من ساكنة دوار إغماض بجماعة ايساكن إقليم الحسيمة مسيرة احتجاجية بالسيارات إلى مقر سرية الدرك الملكي احتاجا على اعتداء خطير يوم أمس الأربعاء، طال بائع للخضر من طرف شخص يتهمه أبناء المنطقة بتجارة المخدرات .

 

وحسب المعلومات التي توصلت بها جريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية فإن المواطنين ذاقوا ذرعا من التصرفات الخطيرة لمجموعة من الأشخاص الذين ينشطون في تجارة المخدرات بالمنطقة دون حسيب ولا رقيب من طرف عناصر جهاز الدرك الملكي، أخرها الاعتداء على بائع للخضر بالمنطقة بعد دخول الطرفين في جدال قبيل الإفطار .

 

وأضافت ذات المصادر المحلية على أن النقاش تطور لضرب مبرح لبائع للخضر، الأمر الذي دفع بالأخير إلى الاستعانة بأبناء دواره، وتوجهوا لمنزل المشتبه فيه بعد الإفطار، قبل أن يقرروا صباح يوم الخميس سابع ماي تنظيم مسيرة احتجاجية بالسيارات تلتها وقفة احتجاجية أمام مقر سرية الدرك الملكي بالمنطقة.

 

ورفع المحتجون شعارات من قبيل ”واش حنا فكولومبيا“ و”ضيغتو ولادنا“، في إشارة إلى تزايد تجارة المخدرات بالمنطقة أناء الليل وأطراف النهار، عبر استعمال سيارات رباعية الدفع، على مرأى ومسمع الجميع بمن فيهم رجال الدرك الملكي .

 

هذا وتعرف جغرافية جماعة ايساكن بكونها منطقة جبلية تقع جنوب مدينة الحسيمة، بحيث تنتشر عملية زراعة القنب الهندي في أعالي جبالها أو ما يصطلح عليها محلياً ب”الزراعة الفلاحية“، الأمر الذي يجعلها مكاناً خصباً لتجارة المخدرات من مافيات خطيرة، مستغلين ضعف عدد العناصر الأمنية وشساعة المنطقة ووعورة طرقها الجبلية.

 

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