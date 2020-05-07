ابتدائية تطوان تُدين “ولد لفشوش” بشهرين سجنا نافذا والغرامة

منذ 21 دقيقة
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هبة بريس – مكتب طنجة

أفادت مصادر “هبة بريس” ، أن هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بتطوان ، قضت ، اليوم الخميس بادانة “بطل” رياضة “الجيتسكي” بشهرين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم ، وذلك على خلفية متابعته بتهمة “إهانة موظف عمومي أثناء تأديته لعمله وخرق حالة الطوارئ”.

المتهم المدعو “ي. ر” وهو نجل أحد الأعيان الأثرياء بمنطقة الشمال قضى سبعة أيام خلف القضبان بالسجن الاحتياطي بعدما وجهت اليه تهمة إهانة رجل أمن أثناء خرقه لحالة الطوارئ بتطوان، قبل أن يتم اطلاق سراحه بدفع غرامة مالية قدرها 300 درهم وتعويض للطرف المدني قدره 10 درهم.

واعترضت النيابة العامة على هذا الحكم تزامنا مع حملة واسعة النطاق بالفضاء الأزرق والتي طالبت بضرورة معاقبته ، حيث انطلقت محاكمته من جديد لتدينه المحكمة اليوم بالسجن النافذ والغرامة.

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