أزمة “كورونا” .. “البيجيدي” يطالب بإعفاء الأسر من أداء فواتير الماء والكهرباء

هبة بريس ـ الرباط

طالب حزب العدالة والتنمية، من خلال فريقه النيابي بمجلس النواب، بإعفاء الأسر المغربية من أداء فواتير الماء والكهرباء، إلى حين انقضاء أزمة كورونا.

نور الدين قشيبل، عضو الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، بمجلس النواب راسل عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة والماء، مطالبا إياه إيجاد صيغة لإعفاء الأسر المغربية الفقيرة من أداء فواتير الماء والكهرباء إلى حين انقضاء أزمة كورونا.

وقال قشيبل في سؤاله الكتابي ” إنه بالرغم من الوضع الحرج الذي تمر به مجموعة من الأسر المغربية الفقيرة، بسبب توقف مدخولها اليومي، فإنهم أصبحوا يتخوفون من انقطاع الماء والكهرباء عن بيوتهم لعدم قدرتهم خلال هاته الفترة من سداد الفواتير، وهو ما يتطلب من المكتب الوطني، القيام بدوره الاجتماعي مع هاته الشريحة من المواطنين التي تساهم في الاقتصاد الوطني وذلك بتضامنه مع الأسر الفقيرة والتي توجد في وضعية هشة”.

وقبل فريق العدالة والتنمية دعا الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، حكومة سعد الدين العثماني إلى التدخل من أجل دفع المستحقات العالقة بذمة الأسر المغربية وتحديداً الفقيرة والمتوسطة، والتي لم يعد لها دخل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، لفائدة موسسة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، من نفقات الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا.

واعتبر الفريق في سؤال كتابي موجه إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن المرسوم بقانون 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، نصّ على عقوبة زجرية لمرتكبي جنحة عدم التقيد بالأوامر والقرارت الصادرة عن السلطات العمومية بشأن حالة الطوارئ الصحية، مما جعل العديد من المواطنين يغادرون مقرات عملهم.

وأضاف الفريق ذاته أن المدة التي تم تحديدها لحالة الطوارئ ستجعل العديد من الأسر المغربية “غير قادرة على توفير قوت يومها وبالأحرى أداء مستحقات الماء والكهرباء”.

وأشار السؤال الكتابي إلى أن من بين الأهداف التي أحدث من أجلها الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا نجد في المادة الأولى منه، في الجانب المدين: النفقات المتعلقة بالتخفيف من التداعيات الاجتماعية للجائحة، والمبالغ المدفوعة لفائدة المؤسسات العمومية.