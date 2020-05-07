العثماني يجدد اعتزاز الحكومة بتلاحم المغاربة في مواجهة كورونا

منذ 21 دقيقة
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هبة بريس ـ الرباط 

 

جدد رئيس الحكومة  سعد الدين العثماني اليوم الخميس التعبير عن اعتزاز الحكومة وكافة مكونات الشعب المغربي، بالتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس ، وكذا بالتلاحم القوي للمواطنات والمواطنين في مواجهة جائحة فيروس كورونا وتداعياتها.

 

وقال  سعيد امزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، الناطق الرسمي باسم الحكومة ،في بيان تلاه عقب المجلس الذي انعقد عبر تقنية المناظرة المرئية، إن السيد العثماني أكد في كلمة خلال اشغال المجلس أنه في الوقت “الذي تعرف فيه بلادنا إكراهات وصعوبات حقيقية بسبب هذه الوضعية، كلنا إرادة وعزم لمواجهتها، فإننا والحمد لله نعرف تحسنا في بعض المؤشرات، مثل الارتفاع المطرد لعدد المتعافين، وانخفاض نسبة الوفيات، والتحكم أكثر في البروتكول الدوائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المستلزمات الطبية مثل المطهرات والكمامات”.

 

وأضاف العثماني أن هذه النتائج، تحققت بفضل المجهودات التي يبذلها كافة المتدخلين في مواجهة الجائحة، وفي مقدمتهم مهنيو الصحة ومختلف الأجهزة الأمنية، والذين يستحقون كل التنويه والتقدير.

 

كما سجل العثماني أن العروض المبرمجة في اجتماع المجلس الحكومي ليومه الخميس، ستمكن المجلس من مواصلة الوقوف على مختلف تداعيات جائحة فيروس كورونا والحجر الصحي، خاصة بعد تمديد حالة الطوارئ الصحية.

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