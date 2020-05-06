وزارة الصحة ترفع عدد الاصابات بجهة الشرق لـ 180 والمديرية تُصحح

هبة بريس ـ الرباط

أربك موقع وزارة الصحة ساكنة الشرق بعدما رفع عدد المصابين بفيروس كورونا الى 180 اصابة مؤكدة في حين اكدت مديرية الصحة ان العدد متوقف عند 175 .

وتسجل المديرية ان أربع حالات تعاف جديدة من فروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على مستوى جهة الشرق، يرفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس إلى غاية الساعة الرابعة بعد زوال اليوم الأربعاء إلى 95 شخصا من مجموع 175 حالة إصابة مؤكدة.

وسجلت جميع حالات التعافي الجديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بإقليم بركان

وتؤكد المديرية ان الجهة لم تسجل أي حالة إصابة جديدة بالفيروس منذ عدة أيام، كما لم يطرأ أي تغيير على عدد حالات الوفاة التي استقرت في 8 حالات،

بخصوص التوزيع الجغرافي لحالات الإصابة ال 175 المسجلة على مستوى الجهة، فقد احتلت عمالة وجدة انكاد المقدمة ب 68 حالة، مقابل 40 حالة بالناضور و 39 بإقليم بركان (زائد 1) و10 حالات بإقليم الدريوش.