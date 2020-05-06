بنحمزة : ترك مغاربة عالقين في الخارج.. أمر مخجل وغير مبرر

القيادي الاستقلالي عادل بنحمزة يرى ان “الموضوع لم يعالج منذ البداية بما يقتضيه الأمر من جدية ”

وسجل الأخير ان هناك مغاربة عالقين في سبتة ومليلية بسياراتهم وهذا لن يكلف الدولة أي شيء، كذلك العالقين بالجزيرة الخضراء إضافة إلى ذلك فالأغلبية الساحقة مستعدة أن تدفع ثمن التذكرة وكما تعرف فأسطول الخطوط الملكية المغربية لا يعمل حاليا ”

واضاف بنحمزة ان ” الحجر الصحي يمكن أن يتم في المدن السياحية التي توقفت أنشطة الفنادق بها مثل مراكش وأكادير وهذه مدن لها طاقة سريرية تفوق عدد العالقين في الخارج ”

وختم بنحمزة تدوينته الفيسبوكية قائلا ” تبقى حالات معزولة في مناطق من العالم وهذه يمكن مساعدتها ماديا عبر السفارات إلى حين التخفيف من الحجر الصحي والقيود على السفر الجوي، كما أن هذه العملية كان يمكن أن تتم على مراحل وتراعي الظروف الإنسانية لكل حالة على حدى ”

الى ذلك وجب التدكير ان ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، سبق وقال أن عودة المغاربة العالقين في الخارج بسبب الأزمة الصحية يجب أن تتم وفق الظروف المثلى، وأن هذه العودة حق غير قابل للنقاش.

وأوضح بوريطة، في تصريح صحفي عقب اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والأوقاف والشؤون الإسلامية والجالية المغربية المقيمة بالخارج في مجلس النواب، أن “حق العودة طبيعي وغير قابل للنقاش، إلا أن ما هو طبيعي ليس بالضرورة ملائماً في هذا الظرف الاستثنائي ”