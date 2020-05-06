بنحمزة : ترك مغاربة عالقين في الخارج.. أمر مخجل وغير مبرر

منذ 21 دقيقة
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هبة بريس ـ عياش ع 

اطلق مغاربة نداءات الى الحكومة المغربية  من أجل تسريع عودتهم إلى المغرب  وذلك نتيجة قرار إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية للتصدي لتفشي وباء كورونا المستجد.

 ومنذ ظهور أزمة كورونا، اختار المغرب تدبير مسألة مواطنيه القابعين في دول المهجر بهدوء وحسم، إلى حين تهيئة ظروف عودتهم إلى وطنهم.

وحسب تقديرات الوزارة، فإن ما يزيد على 22 ألف مغربي على اتصال، مع مختلف التمثيليات الدبلوماسية للمملكة.

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