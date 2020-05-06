شفاء اخر حالتين من كورونا بإقليم افران

منذ 43 دقيقة
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ع محياوي – هبة بريس

عرفت الحالة الوبائية لفيروس كورونا المستجد ” كوفيد 19 “، اليوم الثلاثاء 05 ماي 2020 ، انفراجا واسعا أثلج صدور ساكنة اقليم افران ، حيث تماثلت الحالتين المتبقيتين جديدة للشفاء التام من فيروس “كورونا” المستجد، دفعة واحدة،  كانت تتابع العلاج بجناح “كوفيد19″ بالمركز الاستشفائي 20 غشت بأزرو ليرتفع عدد حالات الشفاء الى 20 حالة  التي كانت مسجلة  بإقليم إفران و تتابع العلاج بذات المستشفى  ،  بينما سجل الاقليم وفاة  واحدة ( 01  )، منذ بداية جائحة كورونا.

هذا الاستقرار، في الحالة الوبائية بالإقليم و تماثل كل المرضى للشفاء، جاء نتيجة تظافر مجهودات الجميع من أطر صحية ( أطباء ، ممرضين، إداريين و عمال شركات المناولة …), سلطات أمنية و إقليمية  و على رأسهم عامل إقليم إفران الذي يتابع عن كثب علاج المرضى ، وكذا ساكنة إقليم إفران بالتزامهم للحجر الصحي.

وقبل مغادرة المتماثلون للشفاء لمستشفى 20 غشت بأزرو نوهوا بمجهودات الأطقم الصحية و كل المتدخلين في الشأن الصحي بالإقليم على مجهوداتهم الجبارة و العناية اللازمة التي تلقوها أثناء استشفائهم، كما وجهوا نصائحهم للمواطنين من أجل احترام قواعد الحجر الصحي و ذلك من أجل الحد من انتشار هذا الوباء

ووفق المديرية الجهوية للصحة جهة فاس – مكناس، فإن عدد الحالات المؤكدة بلغ 676 حالة في جهة فاس – مكناس، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 307 حالة شفاء، إلى حدود اليوم الثلاثاء.

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