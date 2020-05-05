حقوقي :” لشكر يتخبط في توجهات متناقضة تحكمها الذاتيات والحسابات الشخصية “
هبة بريس – الرباط
فضح مشروع قانون 22.20 نوايا الحكومة المغربية بوزرائها وأحزابها في محاولتها لتكميم أفواه المغاربة وإلجامهم عن الحديث، دفاعاً عن مصالح شركات اقتصادية ورجال أعمال وخواص، في استغلال مفضوح لحالة الطوارئ الصحية بالبلاد.
ومن بين الأحزاب السياسية التي فُضح أمرها، نجد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بقيادة إدريس لشكر، ووزيره الوحيد في الحكومة محمد بنعبد القادر، الذي اعترف ببطولته المفقودة في سن بنود مشروع القانون، الأمر الذي زاد من حدة الانتقادات الموجهة للحزب مطالبين سعد الدين العثماني بتقديم مقترح للملك لإقالته.
وعن تورط الحزب في هاته الفضيحة بقيادة إدريس لشكر، قال رشيد لزرق، استاذ العلوم السياسية بجامعة ابن طفيل و رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان جهة الرباط، في تصريح لجريدة ”هبة بريس” على أن الأخير يتخبط في توجهات متناقضة تحكمها الذاتيات والحسابات الشخصية وهذا ما تعكسه تصريحاته ومواقفه التي يورط فيها حزب الاتحاد الاشتراكي في غياب قيادات وازنة في تركيبة القيادة السياسية و إقصائه للكفاءات الاتحادية المؤثرة .وأقربها محاولته إنجاز تحالفات مع أحزاب المعارضة ومقترحه بتفجير الحكومة التي ينتمي اليها و اللهث بسيناريو حكومة وحدة وطنية تضرب في العمق مكتسب الوحدة الوطنية وراء القيادة الملكية لمجهودات الحرب على كورونا .
وأضاف لزرق أن الأمر بلغ إلى لدرجة لا يمكن أن نتحدث فيها عن تناقض إيديولوجي ولا فكري ولا قيمي في ظل ما تخبطت فيه القيادة الضعيفة لحزب الاتحاد الاشتراكي ، لكونهل لم تحترم أبداً مبادئ الحزب ولا قيمه، مشيراً إلى أن الأمر واضح منذ استوزار محمد بن عبد القادر وترشيح ادريس لشكر لنفسه ولابنته للاستوزار والاستياء العريض الذي خلفه التدبير الفردي و الارتجالية وحروب الوكالة التي كان يخوضها في إطار تنسيقات لا تحترم مشروع الحزب ولا خطه السياسي .
ويشار إلى مشروع قانون 22.20 الذي صادقت عليه الحكومة بتاريخ 19 مارس 2020 بحجة محاربة الأخبار الزائفة دون أن تكشف عن أي تفاصيل حوله، قد أثار غضباً واسعاً من طرف المغاربة الذي استنكروا مجموعة من مواده المكممة للأفواج والمقيدة لحرية الرأي والتعبير بالمغرب.
هذا و سارعت الحكومة بتاريخ الثالث من ماي للتراجع عن دراسة هذا القانون بلجتنها الوزارية، بحجة حالة الطوارئ الصحية، بعدما طلب وزير العدل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني و أعضاء اللجنة الوزارية تأجيل أشغال هذه اللجنة بخصوص مشروع القانون 22.20، مبررة القرار أنه :”اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها المملكة في ظل حالة الطوارئ الصحية“.
ومن بين المواد التي خلقت جدلا واسعا، تلك المتعلقة بالجرائم الماسة بالأمن وبالنظام العام الاقتصادي، وبالضبط المادة الـ13 والمادة 14 والمادة 15، حيث تنص الأولى على أنه “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة مالية من 5000 إلى 50 ألف درهماً أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من قام عمداً عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة بنشر محتوى إلكتروني يتضمن كيفية تصنيع معدات التدمير المعدة من مساحيق أو مواد متفجرة أو مواد نووية أو بيولوجية أو كيميائية، أو من أي منتج آخر مخصص للاستخدام المنزلي أو الصناعي أو الفلاحي”.
بينما تنص المادة 14 من مشروع مرسوم القانون، على أنه “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 إلى 50 ألف درهماً أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من قام عمداً عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة بنشر محتوى إلكتروني بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات أو البضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض على ذلك”.
في حين نصت المادة 15، فتنص على أنه “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 إلى 50 ألف درهماً أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من قام عمداً عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة بنشر محتوى إلكتروني يحمل العموم أو تحريضهم على سحب الأموال من مؤسسات الإئتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها”.