حقوقي :” لشكر يتخبط في توجهات متناقضة تحكمها الذاتيات والحسابات الشخصية “

هبة بريس – الرباط

فضح مشروع قانون 22.20 نوايا الحكومة المغربية بوزرائها وأحزابها في محاولتها لتكميم أفواه المغاربة وإلجامهم عن الحديث، دفاعاً عن مصالح شركات اقتصادية ورجال أعمال وخواص، في استغلال مفضوح لحالة الطوارئ الصحية بالبلاد.

ومن بين الأحزاب السياسية التي فُضح أمرها، نجد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بقيادة إدريس لشكر، ووزيره الوحيد في الحكومة محمد بنعبد القادر، الذي اعترف ببطولته المفقودة في سن بنود مشروع القانون، الأمر الذي زاد من حدة الانتقادات الموجهة للحزب مطالبين سعد الدين العثماني بتقديم مقترح للملك لإقالته.

وعن تورط الحزب في هاته الفضيحة بقيادة إدريس لشكر، قال رشيد لزرق، استاذ العلوم السياسية بجامعة ابن طفيل و رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان جهة الرباط، في تصريح لجريدة ”هبة بريس” على أن الأخير يتخبط في توجهات متناقضة تحكمها الذاتيات والحسابات الشخصية وهذا ما تعكسه تصريحاته ومواقفه التي يورط فيها حزب الاتحاد الاشتراكي في غياب قيادات وازنة في تركيبة القيادة السياسية و إقصائه للكفاءات الاتحادية المؤثرة .وأقربها محاولته إنجاز تحالفات مع أحزاب المعارضة ومقترحه بتفجير الحكومة التي ينتمي اليها و اللهث بسيناريو حكومة وحدة وطنية تضرب في العمق مكتسب الوحدة الوطنية وراء القيادة الملكية لمجهودات الحرب على كورونا .

وأضاف لزرق أن الأمر بلغ إلى لدرجة لا يمكن أن نتحدث فيها عن تناقض إيديولوجي ولا فكري ولا قيمي في ظل ما تخبطت فيه القيادة الضعيفة لحزب الاتحاد الاشتراكي ، لكونهل لم تحترم أبداً مبادئ الحزب ولا قيمه، مشيراً إلى أن الأمر واضح منذ استوزار محمد بن عبد القادر وترشيح ادريس لشكر لنفسه ولابنته للاستوزار والاستياء العريض الذي خلفه التدبير الفردي و الارتجالية وحروب الوكالة التي كان يخوضها في إطار تنسيقات لا تحترم مشروع الحزب ولا خطه السياسي .