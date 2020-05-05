بالأرقام.. وضعية الحالة الوبائية بجهة طنجة- تطوان – الحسيمة

منذ ساعة واحدة
0

هبة بريس – مكتب طنجة

كشفت المديرية الجهوية للصجة بطنجة تطوان الحسيمة، اليوم الثلاثاء 05 ماي، عن آخر الأرقام المتعلقة بالحالة الوبائية لفيروس كورونا بجهة الشمال، والتي بلغت الى حدود الساعة الرابعة من زوال اليوم الثلاثاء 740 حالة مؤكدة.

وسجلت مدينة طنجة حصة الأسد في عدد الحالات المؤكدة المصابة بفيروس كورونا بالإقليم ب 533 حالة ، يليها مدينة العرائش ب 119 حالة ثم تطوان ب74 إصابة مؤكدة ، فيما سجلت مدينة الحسيمة 13 حالة مؤكدة ، أما مدينة وزان فانضافت لشفشاون بعد تعافي الحالة الوحيدة التي سجلها الاقليم.

أما بخصوص حالات الشفاء، فقد سجلت مدينة طنجة، خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، شفاء خمس حالات، فيما سجلت الحسيمة شفاء حالتين، كما عرفت تطوان شفاء حالة واحدة، وكذلك الأمر في العرائش التي سجلت شفاء حالة واحدة، ليصل المجموع لـ179 حالة شفاء فيما بلغت حالات الوفاة لـ 23 حالة، بعد تسجيل وفاة واحدة بمدينة طنجة ليلة أمس الإثنين.

وبلغ عدد التحاليل المجهرية التي قامت بها المختبرات المخول لها، 439 تحليلة خلال 24 ساعة، ليصل مجموع التحاليل منذ بداية الوباء في 2 مارس الماضي 5383 تحليل.

مقالات ذات صلة

Photo of العفو الدولية “سقطت سقطتها الأخيرة” بدعوتها إلى إطلاق سراح سجناء أحداث الحسيمة دون غيرهم

العفو الدولية “سقطت سقطتها الأخيرة” بدعوتها إلى إطلاق سراح…

منذ ساعتين
Photo of فرنسا تسجل 330 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية

فرنسا تسجل 330 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة…

منذ ساعتين
Photo of مُجمل ماقاله “محمد اليوبي” خلال تصريحه الصحفي اليوم

مُجمل ماقاله “محمد اليوبي” خلال تصريحه الصحفي اليوم

منذ ساعتين
Photo of ألمانيا تحذر من موجتين ثانية وثالثة لجائحة فيروس كورونا

ألمانيا تحذر من موجتين ثانية وثالثة لجائحة فيروس كورونا

منذ ساعتين
Photo of تمديد حالة الطوارئ باسبانيا للمرة الرابعة على التوالي

تمديد حالة الطوارئ باسبانيا للمرة الرابعة على التوالي

منذ 3 ساعات
Photo of اليوبـي : الإصابـات الجديدة سُجلت بجهتي الرباط والبيضاء

اليوبـي : الإصابـات الجديدة سُجلت بجهتي الرباط والبيضاء

منذ 3 ساعات
Photo of المغرب تصدى لكورونا واستجاباته كانت في مستوى رهانات الأزمة الصحية

المغرب تصدى لكورونا واستجاباته كانت في مستوى رهانات الأزمة…

منذ 3 ساعات
Photo of سفارة المغرب بتركيا ..مبادرات تضامنية لفائدة مغاربة بأنقرة بمناسبة رمضان

سفارة المغرب بتركيا ..مبادرات تضامنية لفائدة مغاربة بأنقرة بمناسبة…

منذ 3 ساعات
Photo of إيطاليا تسجل 236 وفاة جديدة بفيروس كورونا

إيطاليا تسجل 236 وفاة جديدة بفيروس كورونا

منذ 3 ساعات
Photo of بسبب دعم مدارس التعليم الخصوصي.. سخط شعبي كبير على حكومة العثماني

بسبب دعم مدارس التعليم الخصوصي.. سخط شعبي كبير على…

منذ 3 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق