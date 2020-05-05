بالأرقام.. وضعية الحالة الوبائية بجهة طنجة- تطوان – الحسيمة

هبة بريس – مكتب طنجة

كشفت المديرية الجهوية للصجة بطنجة تطوان الحسيمة، اليوم الثلاثاء 05 ماي، عن آخر الأرقام المتعلقة بالحالة الوبائية لفيروس كورونا بجهة الشمال، والتي بلغت الى حدود الساعة الرابعة من زوال اليوم الثلاثاء 740 حالة مؤكدة.

وسجلت مدينة طنجة حصة الأسد في عدد الحالات المؤكدة المصابة بفيروس كورونا بالإقليم ب 533 حالة ، يليها مدينة العرائش ب 119 حالة ثم تطوان ب74 إصابة مؤكدة ، فيما سجلت مدينة الحسيمة 13 حالة مؤكدة ، أما مدينة وزان فانضافت لشفشاون بعد تعافي الحالة الوحيدة التي سجلها الاقليم.

أما بخصوص حالات الشفاء، فقد سجلت مدينة طنجة، خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، شفاء خمس حالات، فيما سجلت الحسيمة شفاء حالتين، كما عرفت تطوان شفاء حالة واحدة، وكذلك الأمر في العرائش التي سجلت شفاء حالة واحدة، ليصل المجموع لـ179 حالة شفاء فيما بلغت حالات الوفاة لـ 23 حالة، بعد تسجيل وفاة واحدة بمدينة طنجة ليلة أمس الإثنين.

وبلغ عدد التحاليل المجهرية التي قامت بها المختبرات المخول لها، 439 تحليلة خلال 24 ساعة، ليصل مجموع التحاليل منذ بداية الوباء في 2 مارس الماضي 5383 تحليل.