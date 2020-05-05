وفاة مؤذن مسجد بطنجة بسبب كورونا

هبة بريس – مكتب طنجة

سجل مستشفى محمد السادس بمدينة طنجة مساء أمس الاثنين ، حالة وفاة لرجل في عقده السادس، إثر مضاعفات فيروس كورونا المستجد.

وبحسب المعطيات المتوفرة فالأمر يتعلق بمؤذن مسجد يقطن بحي طنجة البالية ، حيث كان يخضع للعلاج بمستشفى محمد السادس بعد أن تاكدت اصابته مخبريا بفيروس كورونا المستجد، قبل أن تتدهور حالته الصحية داخل قسم الانعاش وتوافيه المنية أمس الاثنين.

وأظهرت بيانات الحالة الوبائية بجهة طنجة تطوان الحسيمة؛ الى غاية العاشرة صباحا ارتفاع عدد الاصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد؛ الى 740 حالة.

وتشير بيانات الفترة الزمنية الممتدة خلال 18 ساعة الى أن عدوى “كوفيد-19″؛ أصابت 10 حالات جديدة بالجهة الشمالية للمملكة.