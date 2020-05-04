محلل سياسي : ابتلانا القدر بحكومة تتنافس في النفي والتكذيب والانكار

منذ 41 دقيقة
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 هبة بريس ـ الرباط 

على اثر قرار تأجيل مناقشة مشروع القانون 20.22،قال المحلل السياسي، عمر الشرقاوي، إن حكومة سعدالدين العثماني تفتقر لفضيلة الاعتراف والتقصير والتهور وسوء التقدير .

وكتب عمر الشرقاوي :” للاسف ابتلانا القدر السياسي، بحكومة تتنافس فقط في النفي والتكذيب والانكار والتبرير وتخراج العنين، ولا تملك ولو مرة واحدة جرأة الاعتراف بالتقصير والتهور وسوء التقدير، وحتى اثناء سيناريو الهروب من فضيحة قانون تكميم الافواه الذي اضطرت اليه الحكومة مجبرة، لم يخرج رئيس الحكومة مطوقا بمسؤوليته السياسية ووظيفته الدستورية ليعلن خطأ الحكومة وسحب المشروع، بل أوعز في صفقة سياسية لوزير العدل إصدار بلاغ مرتبك ورديء ومتناقض، لم يزد طين توجسات المغاربة الا بلة”.

وأضاف عمر الشرقاوي:” كان بامكان رئيس الحكومة أن يخرج من ضارة شيئا نافعا، ويصارح الرأي العام بالخطأ الجسيم والعمل على سحب المشروع الذي تسبب في التشنج الاجتماعي”.

وتابع:” المؤسف جدا، لدينا حكومة تعتقد أن الاعتراف بالأخطاء امام المواطن يمس بهيبة المؤسسات أو يفقدها قوتها، والعكس تماما الحكومة التي تتهرب من الاعتراف بهفواتها، وتفضل لغة الصمت والتبرير والتحايل لأنها الاسهل والأيسر تبدد رأسمالها أو ما تبقى منه”

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