نشطاء يرفضون اعتذار سعودي أساء للمغربيات و يطالبون بمتابعته القانونية
هبة بريس – الدار البيضاء
بعد ردود الفعل الغاضبة التي تلت خرجة غير محسوبة لأحد السعوديين على موقع اليوتوب و التي اتهم من خلالها شرف و عرض نساء المغرب، خرج ذات الشخص في مقطع فيديو بثه أمس يعتذر للمغرب و لشعب المغرب.
الاعتذار الذي نشره السعودي المدعو “ف.ش” في قناة ثانية على موقع اليوتوب بعدما تعرضت قناته الرسمية للمنع من النشر بسبب مخالفته للقوانين المعمول بها ، قوبل برفض كبير من طرف جل المغاربة.
و رفض عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اعتذار السعودي الذي أساء للوطن برمته، مؤكدين أنه سيتم تحريك المتابعة القانونية في حقه و ذلك بعدما دخلت مجموعة من الهيئات و السادة المحامين على الخط.
و لم يسلم المدعو “ف. ش” حتى من انتقادات بني جلدته، حيث خرج عدد من مواطني بلده في مقاطع بثت على مواقع التواصل الاجتماعي و هم يلومونه على جهله و تخلفه و معرفته السطحية بشعب و وطن له من العراقة و التاريخ ما يجعل مجرد التفكير في الحديث عنه يحتاج للكثير من العلم و المعرفة و الرزانة و “الطهارة” الفكرية.
8 تعليقات
ادفعوا بالتي هي أحسن ..
Ya akhi ando lha9 fhd chi ligal mkdbch mais machi ga3 kyn whd 30 flmya mhtrmin libshom oakhl9hom
اللهم خذ حقنا من هذا الديوثي، ربنا لا تحاسبنا بما فعل السفهاء منا، واذا جاءكم فاسق بنبإ فتبينو ….،
يجب محاكمة ذلك السفيه المنافق حتى يكون عبرة لمن لا يعتبر.
Il faut une poursuite judiciaire contre ce malade, car cela pourra le corriger une fois pour toute…sinon, d’autres malades vont faire la même chose.
ولمادا الاشارة لدلك الخسيس بحرفي ف.ش
لمادا التستر عليه
استعمال الحروف الاولى يتم عندما تتم الاشارة لمتهم لم تتبت بعد ادانته او لمواطن عادي حفاضا عن خصوصيته
اما المرتزق السعودي فلم يترجاكم التستر عليه
بل هو سب المغاربة بشكل علني وبوجه مكشوف
علمو “صحافيوكم” ابجديات التحرير الصحافي
السفهاء يتبعهم الغاوون .الكلاب تنبح والقطار يواصل المسير يا اهل البعير .
* ما دام أفرغ كل ما بداخله ، فلا فائدة من تقديم الإعتدار.
* المغرب بلد الشرفاء ، لا بد من أن يتفرج عليكم قريباً.