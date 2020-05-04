نشطاء يرفضون اعتذار سعودي أساء للمغربيات و يطالبون بمتابعته القانونية

هبة بريس – الدار البيضاء

بعد ردود الفعل الغاضبة التي تلت خرجة غير محسوبة لأحد السعوديين على موقع اليوتوب و التي اتهم من خلالها شرف و عرض نساء المغرب، خرج ذات الشخص في مقطع فيديو بثه أمس يعتذر للمغرب و لشعب المغرب.

الاعتذار الذي نشره السعودي المدعو “ف.ش” في قناة ثانية على موقع اليوتوب بعدما تعرضت قناته الرسمية للمنع من النشر بسبب مخالفته للقوانين المعمول بها ، قوبل برفض كبير من طرف جل المغاربة.

و رفض عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اعتذار السعودي الذي أساء للوطن برمته، مؤكدين أنه سيتم تحريك المتابعة القانونية في حقه و ذلك بعدما دخلت مجموعة من الهيئات و السادة المحامين على الخط.

و لم يسلم المدعو “ف. ش” حتى من انتقادات بني جلدته، حيث خرج عدد من مواطني بلده في مقاطع بثت على مواقع التواصل الاجتماعي و هم يلومونه على جهله و تخلفه و معرفته السطحية بشعب و وطن له من العراقة و التاريخ ما يجعل مجرد التفكير في الحديث عنه يحتاج للكثير من العلم و المعرفة و الرزانة و “الطهارة” الفكرية.