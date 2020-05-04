في عز رمضان.. محاولة انتحار فتاة قاصر لأسباب غامضة

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس – الدار البيضاء

اهتزت منطقة الحي الحسني بمدينة برشيد صبيحة اليوم على وقع خبر سقوط فتاة قاصر من شباك نافذة متواجدة بالطابق الأول في المنزل الذي تقيم به مع أسرتها.

و حسب مصادر محلية، فالحادث يتعلق بفتاة في ربيعها الخامس عشر أقدمت على محاولة الانتحار بأحد الأحياء الشعبية بعاصمة أولاد احريز حيث نجت من الموت بأعجوبة و ذلك لأسباب غامضة لحدود الساعة.

و مباشرة فور تلقيها إخبارية بالموضوع، هرعت سيارة الإسعاف لعين المكان حيث تم نقل الفتاة التي أصيبت ببعض الكسور للمستعجلات قصد تلقي العلاجات الضرورية فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لمعرفة دوافع و ملابسات الحادث.

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